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четверг, 04 июля 2019 12:00

Режиссер "Во все тяжкие" снял криминальный триллер

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Появился трейлер и первые кадры детективного фильма "Ножи наголо". Режиссером и сценаристом выступил Райан Джонсон, который известен по сериалу "Во все тяжкие" и фильму "Звездные войны: последние джедаи". Премьера состоится 27 ноября.

Автор: film.ru
  Сюжет напоминает классические романы Агаты Кристи. Популярность к подобным детективов вернулась с английской экранизацией "Убийства в Восточном экспрессе" 2017 года.
Сюжет напоминает классические романы Агаты Кристи. Популярность к подобным детективов вернулась с английской экранизацией "Убийства в Восточном экспрессе" 2017 года.

2 детектива расследуют загадочное убийство 85-летнего богача. Тот праздновал день рождения в семейном кругу. Убийца кто-то из родных. Оказывается, что у каждого из них были свои мотивы, по сюжету.

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Детективов сыграли Дэниел Крейг и Крис Эванс, а богача Кристофер Пламмер. В других ролях Майкл Шеннон, Анна де Армас, Джейми Ли Кертис, Тонни Колетт, Кэтрин Лэнгфорд, Дон Джонсон и Джейден Мартелл.

Автор: film.ru
  Англичанин Дэниел Крейг нередко играет детективов. Его самый известный образ - секретный агент Джеймс Бонд. Дело об убийстве богатого родственника в исполнении Крейга можно увидеть в фильме "Девушка с татуировкой дракона"
Англичанин Дэниел Крейг нередко играет детективов. Его самый известный образ - секретный агент Джеймс Бонд. Дело об убийстве богатого родственника в исполнении Крейга можно увидеть в фильме "Девушка с татуировкой дракона"
Автор: film.ru
  Испанская актриса и модель Анна де Армас приобрела популярность в Голливуде благодаря роли в фильме "Бегущий по лезвию 2049" в 2017-м
Испанская актриса и модель Анна де Армас приобрела популярность в Голливуде благодаря роли в фильме "Бегущий по лезвию 2049" в 2017-м

Название фильма "Ножи наголо" взята из одноименной песни группы Radiohead - Knives out, 2001. Изначально фильм планировали назвать "Утренний звонок".

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Дата
04
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