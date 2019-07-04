Режиссер "Во все тяжкие" снял криминальный триллер

Появился трейлер и первые кадры детективного фильма "Ножи наголо". Режиссером и сценаристом выступил Райан Джонсон, который известен по сериалу "Во все тяжкие" и фильму "Звездные войны: последние джедаи". Премьера состоится 27 ноября.
2 детектива расследуют загадочное убийство 85-летнего богача. Тот праздновал день рождения в семейном кругу. Убийца кто-то из родных. Оказывается, что у каждого из них были свои мотивы, по сюжету.
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Детективов сыграли Дэниел Крейг и Крис Эванс, а богача Кристофер Пламмер. В других ролях Майкл Шеннон, Анна де Армас, Джейми Ли Кертис, Тонни Колетт, Кэтрин Лэнгфорд, Дон Джонсон и Джейден Мартелл.
Название фильма "Ножи наголо" взята из одноименной песни группы Radiohead - Knives out, 2001. Изначально фильм планировали назвать "Утренний звонок".
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