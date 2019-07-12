Режиссер "Рокетмена" снимет продолжение "Шерлока Холмса" Гая Риччи

Режиссер Декстер Флетчер снимет 3-й фильм серии "Шерлок Холмс", продолжение работ Гая Риччи. События будут разворачиваться через 9 лет после 2 ленты франшизы. Главных героев играют Роберт Дауни-младший, Рэйчел МакАдамс и Джуд Лоу. Сценарий написал Крис Бренкето, работавший над сериалами "Наркос" и "Ганнибал". Режиссер Декстер Флетчер известный фильмами "Эдди Орел" и "Рокетмен". Премьера запланирована на 2021.

Автор: denofgeek.com Предыдущая часть серии фильмов о Шерлоке Холмсе вышла в 2011-м. Называлась "Шерлок Холмс: игра теней"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Генри Кавилл и Хелена Бонем Картер сыграют в фильме о Шерлоке Холмсе

Съемки должны были начаться еще в 2016-м, однако Роберт Дауни-младший не смог сыграть из-за занятости в фильмах серии Marvel.

Фильм "Шерлок Холмс" Гая Риччи - вольная экранизация книг Артура Конан Дойла. Вышел в 2009-м. Собрал в прокате $ 524 млн при бюджете в 90 $ млн.