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среда, 03 марта 2021 19:05

Режиссер "Пиратов Карибского моря" будет сотрудничать с автором "Игры престолов"

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Режиссер &quot;Пиратов Карибского моря&quot; будет сотрудничать с автором &quot;Игры престолов&quot;
Режиссер первых трех частей "Пиратов Карибского моря" Гор Вербински экранизирует новеллу "Песчаные короли" Джорджа Мартина. Рассказывает про богача, который купил террариум ящериц. От скуки наблюдает за ними. Впоследствии будут пытаться захватить его дом, по сюжету. Фото: Collider

Режиссер первых трех частей "Пиратов Карибского моря" Гор Вербински экранизирует новеллу "Песчаные короли". Принадлежит автору "Игры престолов" Джорджу Мартину.

Миллиардер Саймон Кресс коллекционирует опасных экзотических животных. Однажды он пришел в таинственное заведение под названием Wo & Shade, где покупает террариум с четырьмя колониями существ, которые называются сандкингамы. Когда вырастают, оказывается, что воюют друг с другом. Отбирают друг у друга еду, чтобы противник умер от голода. Саймон от скуки наблюдает за этим и делает ставки. Колониям становится тесно в террариуме, планируют захватить дом хозяина, по сюжету.

Впервые новеллу опубликовали в научно-фантастическом журнале Omni за август 1979 года. Получила премию "Локус". Единственное произведение Джорджа Мартина, которое получило премию "Хьюго". Присуждается за фэнтези на английском. Действие повести происходит в вымышленной вселенной "Тысячи миров", что и несколько других произведений Мартина.

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Сценарий напишет Деннис Келли, который создал британский сериал с черным юмором "Утопия".

1995-го новеллу пытались адаптировать к формату сериала на телевидении. Впоследствии перерос в первый эпизод другого шоу "Внешние пределы". 1987-го DC сделали из "Песчаных королей" комикс.

По произведениям Джорджа Мартина снимают 2 спинофа сериала "Игра престолов". Сам Мартин продолжает работу над романом "Ветры зимы" этого цикла. Станет исполнительным продюсером сериала "Знаки дороги" по одноименному фэнтези-роману Роджера Желязны.

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