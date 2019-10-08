Режиссер "Киборгов" призвал запретить "Сватов"

К такому запрету способствуют регулярные антиукраинские заявления актера Федора Добронравова Фото: niklife.com.ua

Сериал "Сваты", главные роли в котором исполняют актеры пророссийских взглядов, показывать в Украине не стоит. Так высказался известный украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев.

Свой взгляд Ахтем Сеитаблаев высказал в интервью Радио Свобода.

Прежде всего, к такому запрету способствуют регулярные антиукраинские заявления актера Федора Добронравова. Он играет главную роль в "Сватах".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Состояние приближенное к нулю" - актрису "Сватов" заподозрили в алкоголизме

"Федор Добронравов открыто, через СМИ поддерживает оккупацию Крыма, моей малой родины. После Крыму начался Донбасс. То есть этот человек поддерживает убийства украинских граждан, моих друзей, части моего народа! И я не воспринимаю этого", - подытожил Сеитаблаев.

В Государственном агентстве Украины по вопросам кино отказали каналу "1+1" в выдаче повторного прокатного удостоверения на 2-й сезон сериала "Сваты". За отказ проголосовали 15 членов экспертной комиссии, 1 - за разрешение, 2 заявили заранее о конфликте интересов, пишет detector.media.