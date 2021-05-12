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среда, 12 мая 2021 00:45

Режиссер Гай Ричи пригласил украинцев на свой фильм

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Режиссер Гай Ричи пригласил украинцев на свой фильм
Джейсон Стэтхэм в триллере "Гнев человеческий" играет работника инкассаторской компании, который хочет отомстить за смерть сына. Фото: ComingSoon.net

Британский режиссер Гай Ричи пригласил украинских зрителей на свой экшн-триллер "Гнев человеческий". Видео выложили на канале "Вольга Украина".

"Привет, Украина! Это Гай Ричи! Я приглашаю вас в кино посмотреть мой новый фильм "Гнев человеческий". Чувствую большой интерес от того, что украинцы увидят этот фильм. Думаю, что он вам должен понравиться", - говорит режиссер.

Фильм в прокате с 13 мая.

Загадочный Патрик Хилл в Лос-Анджелесе устраивается в одну из инкассаторских компаний, которая перевозит много налички. Ему отмечают, что работа не для слабонервных. Оказывается, имеет мотивацию - отомстить за смерть сына-подростка. Мало того, что преступники должны противостоять полицейским, еще и между собой воюют криминальные кланы, по сюжету.

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"Это долгожданное воссоединение режиссера Гая Ричи и актера Джейсона Стейтема. Создали особый стиль в 1990-х, в "Карты, деньги и два ствола" и "Большой куш". Но последний раз сотрудничали в 2005-м, в "Револьвере". Оба в последнее время уделяли внимание массовому кино. Ричи снял "Аладдина", Стэйтем же играл разъяренного мужлана с пистолетом в серии фильмов "Форсаж".

Триллер "Гнев человеческий" - ремейк французского фильма "Инкассатор" 2004-го. Сюжет довольно прост. Рассказ ведется последовательно, но от разных людей, постепенно заполняя пазлы в картине. Режиссер почти полностью забил актерский состав известными мужчинами - Скотт Иствуд, Джош Хартнетт. Даже есть рэпер Post Malone, но теряется на фоне всех", - говорится в рецензии на CNN.

"Если он ходит как убийца и разговаривает как убийца, то это Джейсон Стэтхэм. Режиссер Гай Ричи, по сути, помог ему изобрести этот шаблон. Это их четвертая совместная работа, должна взять какую-то новую кинематографическую вершину. Но это слишком просто даже для боевика. Типичная история о мести с бурением тестостерона. Здесь мало визуального стиля, которым прославился Ричи. "Гнев человеческий" даст зрителю лишь кучу острых ощущений и слишком структурированные шаблонные диалоги", - говорится на Entertainment Weekly.

Предыдущая работа режиссера Гая Ричи "Джентльмены" стала самой кассовой премьерой 2020-го в украинском прокате. Собрала 77,5 млн грн.

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