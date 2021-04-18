Режиссер "Чернобыля" создает новый проект для Netflix

Кэри Маллиган сыграет в новом фильме Netflix от режиссера "Чернобыля". Фото: AP

Кэри Маллиган и Адам Сэндлер снимутся в экранизации фантастического романа Ярослава Калфара "Космонавт из Богемии", опубликованного в 2017 году.

Картина выйдет под названием "Космонавт" на сервисе Netflix, поставит ее режиссер сериала "Чернобыль" Юхан Ренко.

Космонавт выполняет опасную одиночную миссию в глубинах галактики по сбору частиц загадочного древнего пыли. Вскоре встречает на своем пути представителя инопланетной расы, который с незапамятных времен тайно находился на борту корабля, по сюжету.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Звезда "Доктора Хауса" экранизирует известного автора

Даты начала съемок и выхода фильма пока неизвестны.

Кэри Маллиган номинирована на "Оскар" за главную роль в фильме "Перспективная девушка" - драма о мести насильнику получила основные номинации.