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воскресенье, 18 апреля 2021 00:45

Режиссер "Чернобыля" создает новый проект для Netflix

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Режиссер &quot;Чернобыля&quot; создает новый проект для Netflix
Кэри Маллиган сыграет в новом фильме Netflix от режиссера "Чернобыля". Фото: AP

Кэри Маллиган и Адам Сэндлер снимутся в экранизации фантастического романа Ярослава Калфара "Космонавт из Богемии", опубликованного в 2017 году.

Картина выйдет под названием "Космонавт" на сервисе Netflix, поставит ее режиссер сериала "Чернобыль" Юхан Ренко.

Космонавт выполняет опасную одиночную миссию в глубинах галактики по сбору частиц загадочного древнего пыли. Вскоре встречает на своем пути представителя инопланетной расы, который с незапамятных времен тайно находился на борту корабля, по сюжету.

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Даты начала съемок и выхода фильма пока неизвестны.

Кэри Маллиган номинирована на "Оскар" за главную роль в фильме "Перспективная девушка" - драма о мести насильнику получила основные номинации.

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