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вторник, 15 декабря 2020 00:45

Режиссер "50 оттенков серого" снимает сериал про Рейгана и Горбачева

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Режиссер &quot;50 оттенков серого&quot; снимает сериал про Рейгана и Горбачева
В 1986-м Рональд Рейган и Михаил Горбачев в столице Исландии Рейкьявике договорились закончить холодную войну. Об этом снимает сериал Джеймс Фоули, создатель двух последних частей "50 оттенков серого". Фото: BBC

Американская студия Paramount снимет сериал про Рональда Рейгана и Михаила Горбачева. Речь пойдет о встрече политиков в 1986-м в столице Исландии Рейкьявике. Тогда договорились о постепенном ядерном разоружении и завершении холодной войны.

Президента США сыграет американец Майкл Дуглас, советского генсека - австриец Кристоф Вальц. Последний стал всемирно известным после лент Квентина Тарантино "Бесславные ублюдки" и "Джанго освобожденный".

Сценарий напишут по воспоминаниям советника Рейгана - Кеннета Адельмана. Присутствовал при встрече 1986-го. Написал нон-фикшн "Рейган в Рейкьявике: 48 часов, которые завершили холодную войну".

Режиссером проекта назначили Джеймса Фоули, работавшего над "Карточным домиком". Снял две части "50 оттенков серого".

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2008-го ленту про историческую встречу Рейгана и Горбачева хотел снять Ридли Скотт. Представители его компании Scott Free получили разрешение на съемки в здании, где проходила встреча.

"Речь идет скорее не о внешности, а об актерской игре", - говорил тогда про актеров Ридли Скотт в интервью Hollywood Reporter. - Но все же и внешность важна. От фактуры никуда не денешься. Рейган был высокий и элегантный, а Горбачев - такой здоровяк, как нападающий в регби. На роль Горбачева легче найти актера, чем Рейгана".

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