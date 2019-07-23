Рассекретили имена первых участников шоу "Танцы со звездами"

Организаторы танцевального шоу "Танцы со звездами" на телеканале "1 + 1" объявили первых участников проекта.
В Instagram начался #танціззіркамиchallange. По правилам челленджа, участников выбирает дискобол, который является символом нового сезона.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рассекретили имена судей нового сезона "Танцев со звездами"
К нему уже прикоснулись украинский телеведущий Владимир Остапчук, звезда "Дизельшоу" Виктория Булитко, актер Михаил Кукуюк.
Позже шар отправился к телеведущей Надежде Матвеевой, ведущей "Завтрак 1+1" Людмилы Барбир и продюсера Потапа.
Также дискобол получили актеры сериала "Крепостная" - Алексей Яровенко и Ксения Мишина.
Новый сезон шоу стартует 25 августа.
Недавно организаторы танцевального шоу "Танцы со звездами" рассекретили имя 3-го судьи конкурса.
Комментарии