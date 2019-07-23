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вторник, 23 июля 2019 11:38

Рассекретили имена первых участников шоу "Танцы со звездами"

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Рассекретили имена первых участников шоу &quot;Танцы со звездами&quot;
Известны имена первых участников шоу "Танцы со звездами". Фото: www.trserial.net.ua

Организаторы танцевального шоу "Танцы со звездами" на телеканале "1 + 1" объявили первых участников проекта.

В Instagram начался #танціззіркамиchallange. По правилам челленджа, участников выбирает дискобол, который является символом нового сезона.

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К нему уже прикоснулись украинский телеведущий Владимир Остапчук, звезда "Дизельшоу" Виктория Булитко, актер Михаил Кукуюк.

Позже шар отправился к телеведущей Надежде Матвеевой, ведущей "Завтрак 1+1" Людмилы Барбир и продюсера Потапа.

Также дискобол получили актеры сериала "Крепостная" - Алексей Яровенко и Ксения Мишина.

Новый сезон шоу стартует 25 августа.

Недавно организаторы танцевального шоу "Танцы со звездами" рассекретили имя 3-го судьи конкурса.

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