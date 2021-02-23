Раскрыли секрет надписи на картине Мунка "Крик"

Раскрыли тайну надписи на картине норвежского художника Эдварда Мунка "Крик". Этим занимались исследователи Национального музея искусства в Осло.
Надпись "Это мог нарисовать только сумасшедший" сделали на картине после того, как она была завершена. Поэтому искусствоведы считали ее актом вандализма.
"Мы изучили надпись очень тщательно, букву за буквой и слово за словом. Она во всех аспектах идентична почерку Мунка. Поэтому надпись оставил сам художник", - говорит куратор музея и ответственная за исследования Мэй Бритт Гюленг.
Считает, что Мунк оставил надпись после 1895 года. Тогда студент-медик назвал художника сумасшедшим. Он обиделся и написал на картине ироническую фразу.
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Историки допускают, что Мунк страдал депрессией. Эту болезнь имели его отец и сестра. 1908-го Мунк попал в больницу с нервным срывом.
"Сколько я себя помню, я страдал от глубокого чувства тревоги, которое я пытался выразить в своем искусстве. Без этой тревоги и болезни я был бы как корабль без руля", - писал художник в дневниках.
"Крик" - одна из самых популярных картин среди грабителей. В 1994 году ее украли из Национальной галереи, правда, вскоре вернули. Попытки повторились в 2004-м и 2006 году.
Мунк создал 4 версии картины, которые отличаются друг от друга техниками. Писал, что вдохновился во время прогулки с друзьями, глядя на кроваво-красный закат. Физически ощутил крик природы. Существует также версия, что картина — плод психического расстройства художника, страдавшего от маниакальных и депрессивных состояний.
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