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вторник, 23 февраля 2021 17:05

Раскрыли секрет надписи на картине Мунка "Крик"

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Автор: Amazon
  Норвежский художник Эдвард Мунк создал картину "Крик" 1893-го. В верхнем левом углу есть надпись: "Это мог нарисовать только сумасшедший". Искусствоведы на протяжении десятилетий считали, что подпись сделал посетитель музея. Недавно оказалось, что фразу написал сам художник.
Норвежский художник Эдвард Мунк создал картину "Крик" 1893-го. В верхнем левом углу есть надпись: "Это мог нарисовать только сумасшедший". Искусствоведы на протяжении десятилетий считали, что подпись сделал посетитель музея. Недавно оказалось, что фразу написал сам художник.

Раскрыли тайну надписи на картине норвежского художника Эдварда Мунка "Крик". Этим занимались исследователи Национального музея искусства в Осло.

Надпись "Это мог нарисовать только сумасшедший" сделали на картине после того, как она была завершена. Поэтому искусствоведы считали ее актом вандализма.

"Мы изучили надпись очень тщательно, букву за буквой и слово за словом. Она во всех аспектах идентична почерку Мунка. Поэтому надпись оставил сам художник", - говорит куратор музея и ответственная за исследования Мэй Бритт Гюленг.

Считает, что Мунк оставил надпись после 1895 года. Тогда студент-медик назвал художника сумасшедшим. Он обиделся и написал на картине ироническую фразу.

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Историки допускают, что Мунк страдал депрессией. Эту болезнь имели его отец и сестра. 1908-го Мунк попал в больницу с нервным срывом.

"Сколько я себя помню, я страдал от глубокого чувства тревоги, которое я пытался выразить в своем искусстве. Без этой тревоги и болезни я был бы как корабль без руля", - писал художник в дневниках.

"Крик" - одна из самых популярных картин среди грабителей. В 1994 году ее украли из Национальной галереи, правда, вскоре вернули. Попытки повторились в 2004-м и 2006 году.

Мунк создал 4 версии картины, которые отличаются друг от друга техниками. Писал, что вдохновился во время прогулки с друзьями, глядя на кроваво-красный закат. Физически ощутил крик природы. Существует также версия, что картина — плод психического расстройства художника, страдавшего от маниакальных и депрессивных состояний.

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