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четверг, 23 мая 2019 03:28

Пять украинских фильмов, которые запрещала советская власть

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Пять украинских фильмов, которые запрещала советская власть
Фильм "Пропала Грамота" запрещен в Советском Союзе. Фото: Принтскрин.

1960-1970 годы были временем появления и развития уникального художественного явления, получившего название - "украинское поэтическое кино".

Советская система оборвала творческие поиски и заблокировала новаторские идеи многих режиссеров. Этим фактически прекратила развитие украинского кинематографа на несколько десятилетий, передает Радио Свобода.

5 украинских фильмов, которые советская власть запретила

"Совесть" 1968 год
Режиссер Владимир Денисенко

Украина во время Второй мировой. Двое местных ребят убивают немецкого коменданта. Нацисты из-за этого расстреливают полсела. Остальных обещают расстрелять утром, если никто не выдаст двух ребят. .

Фильм считался навсегда потерянным. Сначала его запретили. Единственную копию похитили. В 1989-м неизвестный подбросил под дверь фильмохранилища Государственной киностудии студии имени Довженко пленку с фильмом.

"Белые Облака" 1968 год
Режиссер Ролан Сергиенко

Главный герой неожиданно получает телеграмму - отец при смерти. В дороге он вспоминает свое детство, которое пришлось на коллективизацию и Голодомор. Тогда, когда его отец активно раскулачивал односельчан. Вскоре от голода умрут миллионы украинцев.

Фильм Ролана Сергиенко потерпел многочисленные переделки, из него вырезали многие сцены и с оценкой "идейно ошибочного". Лента не дошла до зрителя оригинальной.

"Колодец для жаждущих" 1966 год
Режиссер Юрий Ильенко

Ряд критиков называют фильм одним из лучших в украинском кино. Притча о старом Льве, которого покинули все. Шесть сыновей и жена. Он хочет умереть, даже мастерит себе гроб, но так и не находит смерть.

В ленте на первый план выходит не сюжет, а поэтические образы, которые рассказывают о самом важном - жизнь и смерть.

Фильм Юрия Ильенко по сценарию Ивана Драча за "идейные извращения" все копии фильма ЦК КПУ приказал уничтожить. Одну копию режиссеру удалось похитить.

В 1988-м, после 22 лет небытия, зрители впервые увидели "Колодец для жаждущих".

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"Пропала Грамота" 1972 год
Режиссер Борис Ивченко

Героическая комедия о путешествии казаков Василия и Андрея с гетманской грамотой к царице в Петербург, полная веселых приключений и тяжелых испытаний.

Сначала сняли режиссера фильма Виктора Греся. Советским чиновникам не сподолося его романтическое трактуватння свободолюбивого казака Василия.

Его заменили Борисом Ивченко. Но и ему приказали существенно переработать уже отснятую ленту. Вырезать и доснять новые сцены, изменить музыкальное оформление, добавить новые реплики и многое другое. Среди всего московским цензорам очень не понравился немецкий акцент русской царицы. Ее слова чиновники, приказали переозвучить украинским. А знаменитый казацкий марш убрать со сцены, в которой казаки въезжают в Петербург. Однако даже после многочисленных правок, фильм таки не разрешили показывать.

Вышел на экраны только через 12 лет.

"Долгие проводы" 1971 год
Режиссер: Кира Муратова

Пронзительная история о маме-одиночке, которая не может отпустить сына от себя. Через ее нелепые поступки, она все больше отдаляется от дорогого для нее человека - его сына.

Фильм Киры Муратовой создавался на Одесской киностудии. Когда он был почти готов, руководство начало требовать от Муратовой его переделать. Она отказалась. Уже вскоре специальным постановлением ЦК Компартии фильм запретили. Только через 15 лет фильм вышел на экраны и получил премию на Международном кинофестивале в Локарно.

Ранее Gazeta.ua подготовила подборку исторических фильмов о писателях.

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