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четверг, 03 октября 2019 21:45

Психологический триллер "Джокер" вышел в прокат

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Автор: imdb.com
  В фильме "Джокер" американский актер Хоакин Феникс играет психически больного комика, который превращается в преступника
В фильме "Джокер" американский актер Хоакин Феникс играет психически больного комика, который превращается в преступника

Фильм "Джокер" американского режиссера Тодда Филлипса вышел в украинский прокат 3 октября. Психологический триллер рассказывает о персонаже комиксов издательства DC Comics Джокере.

"Вы задаете одинаковые вопросы: как работа, есть ли мрачные мысли. Все, что у меня есть - это мрачные мысли", - говорит своему психотерапевту стендап-комик Артур Флек. Безуспешно пытается построить сценическую карьеру в вымышленном городе Готэм, прототипом которого является Нью-Йорк. Его шутки не смешат людей, а из-за приступов неконтролируемого смеха не может нормально выступать. Ухаживает за больной матерью. Подрабатывает уличным клоуном. Постепенно сходит с ума и превращается в преступника по прозвищу Джокер, по сюжету.

Кино ставит моральную дилемму: некоторые люди сами становятся преступниками или такими их делает окружение

В комиксах злодей Джокер - криминальный гений, садист-психопат и главный враг супергероя Бэтмена. Источниками вдохновения для сценария стали картины Мартина Скорсезе "Таксист" и "Король комедии".

Главную роль сыграл трехкратный номинант на "Оскар" Хоакин Феникс. В картине также снялись Роберт Де Ниро и Зази Битц. Бретт Каллен играет отца Бэтмена - Томаса Уэйна. Он миллиардер и филантроп, который баллотируется на пост мэра Готэма. Съемочный процесс проходил в Нью-Йорке и штате Нью-Джерси на протяжении сентября-декабря 2018-го.

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"Раньше режиссер Тодд Филлипс снимал комедии о балбесах, - говорит кинокритик Юрий Самусенко. - В новой работе переходит в чистую драму. Как говорят критики, лучшие трагики выходят из комедиографов.

Хоакин Феникс говорит, что пытался сделать персонажа, которому не мог бы поставить диагноз ни один психотерапевт. Ему это удалось. Герой имеет раздвоение личности, плохо понимает реальность. Сначала комику-неудачнику сочувствуем, а впоследствии он пугает. Лента полностью базируется на перформансе Феникса, который в кадре 95 процентов фильма.

С одной стороны, это история становления канонического злодея. Другой слой - рассказ о безумном человеке в безумном обществе. Его ненавидят, унижают, бьют. После очередных побоев понимает, что надо защищаться. От следующих нападающих отстреливается из пистолета.

Люди боятся коррумпированной, равнодушной власти. Ждут героя, который все изменит к лучшему

Кино ставит моральную дилемму: некоторые люди сами становятся преступниками или такими их делает окружение.

Артур Флек хочет быть в центре внимания, чтобы его любили. Но не понимает, что хорошо, а что - плохо. А социум подстрекает, толкает, чтобы стал Джокером.

Готэм - мрачный город, в котором царит насилие и беззаконие. Люди боятся коррумпированной, равнодушной власти. Ждут героя, который все изменит к лучшему. Но Бэтмена здесь нет. Брюсу Уэйну еще только 7 лет. Символом страха становится Джокер. Видит в насилии эскапизм, развлечение. Люди протестуют против нечистых на руку бизнесменов, банковской системы, бездействия полиции. Но Джокер провоцирует на бунт ради беспорядка, ибо наслаждается процессом. Сходит с ума окончательно, потому что теряет не только моральные ориентиры, но и себя.

Джокер не хочет менять мир. Осознает, что его зона комфорта - хаос, от которого он ловит кайф. Когда город поглощает хаос, Джокер испытывает удовольствие".

7 сентября "Джокер" получил главный приз 76-го Венецианского международного кинофестиваля - "Золотого льва".

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По словам режиссера Тодда Филлипса, из-за ориентированности кинобизнеса на экранизации комиксов зрителей сегодня сложно затянуть в кинотеатры на ленты, исследующие человеческие характеры. Год убеждал студию Warner Bros. позволить ему снять взрослый фильм по комиксам.

Хоакин Феникс стал пятым актером, воплотившим Джокера на большом экране. При подготовке к роли похудел на 23 килограмма. Читал об убийцах, чтобы понять их мотивацию. Смех персонажа построил на основе просмотра видео людей с симптомом патологического смеха.

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03
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