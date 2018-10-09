Прядь Наполеона, золотой византийской колт и 7-метрова картина: показали вывезенные из Украины реликвии

Головной убор - чильце. Фото: galinfo.com.ua

На выставке "Приключения с музейными раритетами" в Историческом музее во Львове показали ценные вещи города, а также лиц, которые были связаны с ним.

Выставили около 200 экспонатов из действительно детективными историями, - пишет zaxid.net.

Среди достопримечательностей - прядь волос самого Наполеона Бонапарта. И даже карты для гадания, на которых мадам де Ленорман, известная парижская гадалка, предсказала судьбу императора. Все эти вещи - из архива Исторического музея. Большинство когда экспонировали, однако еще десятилетия назад. А некоторые, особенно ценные, показывают крайне редко. Как, к примеру, золотой эмалированную колт византийских мастеров XI-XII веков.

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"Есть такой головной убор - чильце. Сбоку, вдоль свисают цепочки обильно и завершаются такими колтов торбинкового типа. Это очень изысканный ювелирный произведение. Он внутри пустотелый и туда закладывается смоченная в ароматических жидкостях ткань ", - рассказала спивкураторка выставки Ольга Перелыгина.

Этот колт почти восьмидесятилетия назад, в 1940-м году, при раскопках Галича нашел археолог Ярослав Пастернак. Вероятно, в наш край украшение привезли из Константинополя. Ученые думали, что во время немецкой оккупации украшение уничтожили. И археолог, эмигрировав, вывез ее и костяную пластинку с древнерусским воином, которую тоже нашел при раскопках Галича, за океан. И просил жену, а та его ученицу Лидию Палий во время независимости Украины вернуть находки сюда.

"Лидия приехала во Львов. Пришла в наш музей и принесла две коробочки. Когда потом я ей написала, или она знала, что хранила, то ответила, что ей Пастернак при жизни ничего не говорил. И они хранились не в нее дома где-то в шкафу, а в огнеупорной коробочке в одном из банков Торонто ", - продолжала Ольга Перелыгина.

А во втором зале - семиметровое полотно "Отпор Вены" XVII века. Его швейцарский художник Мельхиор Видмар, что расписывал храмы, рисовал для парадной залы дворца итальянского графа Рикардо Элти. А за два века полотно выкупил наш коллекционер Владислав Лозинский.

"С левой стороны есть Леопольд I со своей свитой. С правой стороны - польский король Ян III Собеский со своим сыном и войсками. А в центре - осада Вены турками. Полотно имеет очень интересную форму, с вырезом. Оно было сделано специально для комнаты, в центре которой был камин ", - пояснила спивкураторка выставки Ольга Сторож.

Выставка будет действовать как минимум до нового года по адресу площадь Рынок, 6, третий этаж. И на ней можно увидеть отголоски Холокоста, "националистические" памятники, уцелевшие в годы сталинщины, а также цепь президентов Львова.

Фотограф из города Измаил Одесской области Степан Рудык создал фотопроект, в котором объяснил, что для него означает слово "Украина".Так мужчина хочет показать, каким является культурное, политическое, военное и повседневная жизнь украинцев.