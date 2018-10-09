Прядь Наполеона, золотой византийской колт и 7-метрова картина: показали вывезенные из Украины реликвии

 
Ексклюзивы
1/5
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
Просмотров: 621
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
Просмотров: 1062
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Просмотров: 288
"Выбрали другую тактику" - эксперт объяснил, как Россия вынуждает Украину прекратить войну
"Выбрали другую тактику" - эксперт объяснил, как Россия вынуждает Украину прекратить войну
Просмотров: 2448
"Помнят, что такое "русский мир" - будет ли пророссийская партия управлять Латвией
"Помнят, что такое "русский мир" - будет ли пророссийская партия управлять Латвией
Просмотров: 747
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
4 Просмотров: 8928
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
2 Просмотров: 3348
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
1 Просмотров: 5508
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
3 Просмотров: 1503
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
1 Просмотров: 1665
Фото
Все фото
4
20
14
7
5
Лучше бы Позняки отремонтировали - на станции метро Осокорки рисуют мурал
Лучше бы Позняки отремонтировали - на станции метро Осокорки рисуют мурал
Как скульптор превращает конструктор Lego в искусство
Как скульптор превращает конструктор Lego в искусство
Обнаженные женщины и цветы: украинская художница представила чувственные картины
Обнаженные женщины и цветы: украинская художница представила чувственные картины
Стартуют съемки нового сказочного сериала &quot;Хроники Нарнии&quot;
Стартуют съемки нового сказочного сериала "Хроники Нарнии"
Заплакал и помочился на сцене: в Киеве покажут спектакль о политзаключенных
Заплакал и помочился на сцене: в Киеве покажут спектакль о политзаключенных
Видео
Все видео
Прядь Наполеона, золотой византийской колт и 7-метрова картина: показали вывезенные из Украины реликвии
Прядь Наполеона, золотой византийской колт и 7-метрова картина: показали вывезенные из Украины реликвии
Как мужчина становится жалким: обзор фильма "Рождение звезды"
Как мужчина становится жалким: обзор фильма "Рождение звезды"
Melovin спел на украинском
Melovin спел на украинском
Гуцульскую столицу рекламируют живописным роликом
Гуцульскую столицу рекламируют живописным роликом
Nirvana второй раз выступила после смерти Кобейна
Nirvana второй раз выступила после смерти Кобейна
Интервью
1/5
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
Просмотров: 1071
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 711
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1413
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5427
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9765
Колонка
Зоя Казанжи
Зоя Казанжи
08 октября 2018
Просмотров: 963
Хочу зустріти їх завтра
Їли морозиво й реготали. Щиро так, по-молодому. Я спочатку почула лише сміх. Поставила своє авто на паркінг і скоротила шлях — майже через ...
вторник, 09 октября 2018 16:05

Прядь Наполеона, золотой византийской колт и 7-метрова картина: показали вывезенные из Украины реликвии

  Комментировать
Прядь Наполеона, золотой византийской колт и 7-метрова картина: показали вывезенные из Украины реликвии
Головной убор - чильце. Фото: galinfo.com.ua

На выставке "Приключения с музейными раритетами" в Историческом музее во Львове показали ценные вещи города, а также лиц, которые были связаны с ним.

Выставили около 200 экспонатов из действительно детективными историями, - пишет zaxid.net.

Среди достопримечательностей - прядь волос самого Наполеона Бонапарта. И даже карты для гадания, на которых мадам де Ленорман, известная парижская гадалка, предсказала судьбу императора. Все эти вещи - из архива Исторического музея. Большинство когда экспонировали, однако еще десятилетия назад. А некоторые, особенно ценные, показывают крайне редко. Как, к примеру, золотой эмалированную колт византийских мастеров XI-XII веков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обнаженные тела и сексуальные сцены: открыли эпатажную выставку

"Есть такой головной убор - чильце. Сбоку, вдоль свисают цепочки обильно и завершаются такими колтов торбинкового типа. Это очень изысканный ювелирный произведение. Он внутри пустотелый и туда закладывается смоченная в ароматических жидкостях ткань ", - рассказала спивкураторка выставки Ольга Перелыгина.

Этот колт почти восьмидесятилетия назад, в 1940-м году, при раскопках Галича нашел археолог Ярослав Пастернак. Вероятно, в наш край украшение привезли из Константинополя. Ученые думали, что во время немецкой оккупации украшение уничтожили. И археолог, эмигрировав, вывез ее и костяную пластинку с древнерусским воином, которую тоже нашел при раскопках Галича, за океан. И просил жену, а та его ученицу Лидию Палий во время независимости Украины вернуть находки сюда.

"Лидия приехала во Львов. Пришла в наш музей и принесла две коробочки. Когда потом я ей написала, или она знала, что хранила, то ответила, что ей Пастернак при жизни ничего не говорил. И они хранились не в нее дома где-то в шкафу, а в огнеупорной коробочке в одном из банков Торонто ", - продолжала Ольга Перелыгина.

А во втором зале - семиметровое полотно "Отпор Вены" XVII века. Его швейцарский художник Мельхиор Видмар, что расписывал храмы, рисовал для парадной залы дворца итальянского графа Рикардо Элти. А за два века полотно выкупил наш коллекционер Владислав Лозинский.

"С левой стороны есть Леопольд I со своей свитой. С правой стороны - польский король Ян III Собеский со своим сыном и войсками. А в центре - осада Вены турками. Полотно имеет очень интересную форму, с вырезом. Оно было сделано специально для комнаты, в центре которой был камин ", - пояснила спивкураторка выставки Ольга Сторож.

Выставка будет действовать как минимум до нового года по адресу площадь Рынок, 6, третий этаж. И на ней можно увидеть отголоски Холокоста, "националистические" памятники, уцелевшие в годы сталинщины, а также цепь президентов Львова.

Фотограф из города Измаил Одесской области Степан Рудык создал фотопроект, в котором объяснил, что для него означает слово "Украина".Так мужчина хочет показать, каким является культурное, политическое, военное и повседневная жизнь украинцев.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Прядь Наполеона, золотой византийской колт и 7-метрова картина: показали вывезенные из Украины реликвии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
октября

Известных украинцев расстреляли в российском лагере

Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация

Че Гевару военным сдал местный художник

Джон Леннон: "Я всегда был фриком"

Самое читаемое
Превзошла саму себя: Ким Кардашьян шокировала сеть бесстыдным селфи
Превзошла саму себя: Ким Кардашьян шокировала сеть бесстыдным селфи
14
 Просмотров: 107261
Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
13
 Просмотров: 55378
Звезда &quot;50 оттенков серого&quot; обнажила роскошную фигуру для мужского глянца
Звезда "50 оттенков серого" обнажила роскошную фигуру для мужского глянца
36
 Просмотров: 47088
Страх и надежда: фотограф показал, что означает слово &quot;Украина&quot;
Страх и надежда: фотограф показал, что означает слово "Украина"
31
 1 Просмотров: 35451
Разбитые окна и крыши: показали фото разрушений вблизи горящего арсенала
Разбитые окна и крыши: показали фото разрушений вблизи горящего арсенала
14
 Просмотров: 19689
Культура
Потрясающее и удобное: украинские дизайнеры устроят день осенне-зимней моды
Потрясающее и удобное: украинские дизайнеры устроят день осенне-зимней моды Просмотров: 207
Как мужчина становится жалким: обзор фильма "Рождение звезды"
Как мужчина становится жалким: обзор фильма "Рождение звезды"
5
 Просмотров: 171
Украинская комедия окупилась за первые выходные в прокате
Украинская комедия окупилась за первые выходные в прокате Просмотров: 2790
В новом сезоне "Карточного домика" покажут президента России
В новом сезоне "Карточного домика" покажут президента России Просмотров: 162
5 фильмов, в которых мужчин заменили женщинами
5 фильмов, в которых мужчин заменили женщинами
 Просмотров: 1098
Больше всего комментируют
13
Почему украинцы вовремя не оплачивают коммунальные услуги
12
"Готовы на сделку с дьяволом" - в России озвучили планы на Украину
6
После Вилкула ГПУ может прийти за депутатом из любой фракции - эксперт
5
Обязаны ли педагоги преподавать на украинском
5
"Миротворец" внес в базу чиновников и депутатов с венгерскими паспортами
Голосов: 1378
Голосование Какая украинская песня лучше подойдет для выполнения стриптиза?
  • "Блюз еротичних думок"- Михаил Поплавский
  • "Ні обіцянок, ні пробачень - Виктор Павлик
  • "117-а стаття" - "Братья Гадюкины"
  • "Вовчиця" - Олег Винник
  • "Сьюзі" - "Океан Эльзы"
  • "Шаленій" - Гайтана
  • "Гуцулка Ксеня"
  • "Поліна" - "Бумбокс"
  • "Make Up" - The Hardkiss
  • "Без тебе" - O.Torvald
  • "Роби любов" - группа [O]
  • "Змія" - Vivienne Mort
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua