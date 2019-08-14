Противостояние влиянию России: США дало украинским режиссерам гранты

Посольство США дало гранты украинским режиссерам. Фото: https://kp.ua

Украинским режиссерам документального кино предоставили новую программу грантов с целью "противостояния влиянию России".

Об этом сообщил Посольство США в Украине.

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Отечественные режиссеры смогут улететь на 2-недельный курс обучения в Америку.

Первая программа обмена предназначена для режиссеров, сценаристов и журналистов, специализирующихся на фильмах.

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