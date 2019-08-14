Противостояние влиянию России: США дало украинским режиссерам гранты

Украинским режиссерам документального кино предоставили новую программу грантов с целью "противостояния влиянию России".
Об этом сообщил Посольство США в Украине.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США ответили на приезд Путина в Крым
Отечественные режиссеры смогут улететь на 2-недельный курс обучения в Америку.
Первая программа обмена предназначена для режиссеров, сценаристов и журналистов, специализирующихся на фильмах.
Недавно в Украине стартовал бесплатный онлайн-курс "Арт-Маркетинг. Как продвигать свой культурный продукт". Ведущие специалисты из сферы маркетинга и культурного менеджмента делятся знаниями, опытом, интересными примерами и трендами.
Комментарии