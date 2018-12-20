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четверг, 20 декабря 2018 17:46

Просто бомба: Монатик покорил публику новой зажигательной песней

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Просто бомба: Монатик покорил публику новой зажигательной песней
Монатик выпустил новый хит Фото: Elle.ua

Украинский исполнитель Дмитрий Монатик выпустил новый трек "Все, что мне нужно".

Песня стала саундтреком к романтической комедии "Секс и ничего личного", пишет Апостроф.

Видео опубликовано на YouTube-канале певца.

"Мы не первый раз работаем над музыкой для кинофильмов и четко осознаем, что финальный аккорд оставляет главное послевкусие всего, что происходит в киноленте. Поэтому ответственность была для нас колоссальной. Искренне надеюсь, что песня завоюет место не только в кино, но и в вашем жизни ", - добавил он.

Поклонники пришли в восторг, прослушав трек. "Эта песня будет очередным хитом", "С первых нот тело начинает двигаться под ритм", "Как всегда, получила заряд позитива", "С первой ноты бросило в мурашки", "Как всегда, просто яд", - пишут комментаторы.

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"Секс и ничего личного" - ремейк канадской романтической комедии "Секс и ничего лишнего", которая вышла в прокат 2012-го. Главный герой картины - скромный молодой человек, который решил бороться с собственной сексуальной неопытностью и неуверенностью в отношениях с женщинами. В фильме снялись Сергей Притула и Андрей Данилко.

В сети появился новый тризер украинской комедии "Секс и ничего личного" режиссера Ольги Ряшиной.

По сюжету, на предложение руки и сердца Сергею говорят, что он в постели полный ноль. Герой принимает мужское решение и едет в Прагу на Новый год к своему другу Василию. После ночи обломов в стрип-клубе случайно знакомится со стриптизершей Дианой. Девушка обещает сделать из него супергероя. Но на пути к большой мечты становится его бывшая девушка.

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