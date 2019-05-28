Прощай, Нино: Олег Винник спел о новой женщине

Олег Винник "Натали" - новая песня певца Фото: YouTube

Украинский певец Олег Винник порадовал поклонников выпуском новой аудиороботы, которую посвятил всем Натальям.

Слова и музыку для новой песни исполнитель написал сам.

"Виртуальный мир давно заменил реальный. Соцсети стали неотъемлемой частью нашей действительности. Люди впадают в крайности, превращая свою жизнь в бесконечную погоню за лайками. В новой песни Олег Винник коснулся актуальной темы и посоветовал хорошие" лекарства "против интернет-зависимости", - отмечено в описании новой песни.

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В противоположность соцсетям Винник предлагает дамам любовь и совместное путешествие на Бали.

Композиция имеет женское имя - "Наталья-Натали". Она вышла шутливой, драйвовой, рок-н-ролльной и совсем не похожей на предыдущие треки певца.

Олег Винник достиг экватора своего европейского тура. Сейчас он гастролирует по Германии, собирая полные залы. Среди зрителей не только представители диаспоры, но и немцы, подпевают "Нино", "Счастье", "Волчица".