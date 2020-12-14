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понедельник, 14 декабря 2020 15:09

Про The Rolling Stones снимут сериал

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Про The Rolling Stones снимут сериал
Сериал про The Rolling Stones пока не имеет названия. Речь пойдет о создании группы и запись культовых альбомов. Фото: Pinterest

Про английскую рок-группу The Rolling Stones снимут сериал.

Производством займется американский телеканал FX, который создал самый дорогой сериал в истории "Корона" о британской монаршей семье.

По словам гендиректора Джона Ландграфа, действие сериала будет происходить в начале 1960-х, с момента создания группы, до 1972-го. Сфокусируется на создании альбомов The Satanic Majesties Request, Beggars Banquet, Let It Bleed, Sticky Fingers и Exile on Main Street.

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У проекта будет 2 сезона, над ними будет работать британский писатель и сценарист Ник Хорнби. В произведениях он часто затрагивает тему современной популярной культуры, героями становятся молодые люди, которые ведут бесцельный образ жизни.

Сняли ленту про британского музыканта Дэвида Боуи. Премьеру запланировали на январь 2021-го.

Семья Боуи не поддержала проект и не позволила использовать его песни в ленте.

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Дата
14
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