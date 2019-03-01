Про Кинг-Конга сняли семь фильмов

Автор: https://christinawehner.wordpress.com Кинг-Конг впервые увидел Енн

Все началось с желания двух американских режиссеров Мериан Купер и Эдгар Уоллес превзойти успех немой экранизации романа Артура Конан-Дойла "Затерянный мир" 1925 года. Его действие происходит в труднодоступной местности в Южной Америке где сохранились динозавры и другие в исторические животного.

Сценарий "Кинг-Конга" доводят до конца жена Купера - Рут Роуз и Джеймс Крилман. Бронтозавра с "Затерянного мира" заменяют на огромную человекоподобную обезьяну, а события будут разворачиваться уже не в Лондоне, а в Нью-Йорке.

По сюжету, кинематографист Карл отправляется снимать очередную картину на тропический остров. Накануне, он потерял главную актрису. Чтобы не сорвать съемки, решает взять на ее роль безработную красавицу Энн. Девушка соглашается. По дороге, Энн и помощник капитана корабля Джон влюбляются друг в друга. Но их счастье длится не долго. На острове кто-то похищает Энн.

Киногруппа бросается на поиски красавицы. Оказывается, что ее похитили туземцы. Хотят принести в жертву огромной горилле из джунглей. Джон и команда пытаются догнать чудовище и спасти красавицу. Морякам удается усыпить обезьяну. Животное забирают в США, чтобы впоследствии показывать за деньги. Уже в Нью-Йорке Конг разрывает оковы прямо от время выставки. Ищет красавицу Энн. В финальной сцене Конг был свалиться с самой высокой точки Нью-Йорке. В то время это был Крайслер-билдинг. Но руководство небоскреба Эмпаер Стейт Билдинг решило быстро достроить два этажа. В результате, горилла падала именно по этой 381-метрового здания.

Для фантастического фильма нужны были спецэффекты. К съемкам привлекают аниматора Уиллиса О'Брайена, который работал над созданием монстров для "Затерянного мира".

О'Брайен сделал переворот в истории кинематографа. Он объединил в одном кадре актеров и анимационные фрагменты.

Еще одной особенностью фильма стало музыкальное сопровождение. В те времена, преобладало "немое" кино, которое не давало зрителю никакой драматической аудиоокраски. Американский кинокомпозитор, трехкратный обладатель Оскара Макс Стейнер в соавторстве с начинающим композитором Бернхардом Каун создали один из первых музыкальных сценариев в кино.

Творческая команда долго придумывала название для фильма. Сначала его хотели назвать "Зверь", затем - "Король обезьян", а затем и "Восьмое чудо света". Окончательное название "Кинг-Конг" придумали за несколько дней до премьеры.

Производство фильма обошлось в $ 670 тыc. - нынешние $ 13 млн.

Только сцену драки гориллы с птеродактилем делали семь недель. Пропорции выдерживали не всегда, поэтому Кинг-Конг в некоторых сюжетах имеет разный рост. Это заметно, когда его изображают рядом с людьми. По этому же принципу нарисовали финал картины, когда Кинг-Конга, вскарабкавшегося на небоскреб, расстреливают из самолетов. В роли пилота одного из аэропланов снялся сам режиссер Мэриан Купер.

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Снятая вскоре лента "Сын Кинг-Конга" не имела такого резонанса, как предыдущий фильм

1962-го японская картина "Кинг-Конг против Годзиллы" собрала в стране рекордное количество зрителей: продали 11,2 млн билетов. "Бегство Кинг-Конга" тоже сняли японцы, в фильме с "является робот гигантской обезьяны

В 1976 году голливудский режиссер Джон Ґиллермин переснял первую строчку, с таким же названием - "Кинг-Конг". Только остров заменили на джунгли, а события перенесли в 1970-е. Финальная сцена разворачивается на крыше нью-йоркского Всемирного торгового центра, который был разрушен 11 сентября 2001 в результате теракта

В продолжении предыдущей ленты "Кинг-Конг живой" появилась самка чудовища

2005-го вышла лента "Кинг-Конг" режиссера Питера Джексона. Сюжет, хоть и переписан полностью повторяет первую картину, но с использованием новейших цифровых технологий. Обошлись почти в $ 200 млн. Но именно они принесли режиссеру трех "Оскаров". Питер Джексон, как и режиссер "Кинг-Конга" 1933 года, так же сыграл роль пилота.