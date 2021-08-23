"Пришел на похороны. Столетнюю старуху одели в роскошную одежду. Семья плакала за ней, а я за сорочкой"- коллекционер

36 традиционных женских костюмов конца XIX-начала XX в. из разных регионов Украины представили в столичном музее Шевченко.

"У нас есть уникальная фондовой коллекции, но не хватает выставочных залов, — говорит заведующая научным отделом выставочной работы музея народной архитектуры и быта "Пирогов" Елена Громова. - Экспозицию подготовили ко Дню независимости, объединили всю Украину. Есть одежду из Луганской и Донецкой области, у коллекционера взяли крымскотатарский наряд, потому Крым - это Украина. Ни один костюм не повторяется, каждое село имело свою вышивку, не было штампованных орнаментов.С

С этими вещами люди часто не хотят расставаться. Сохраняют как оберег

Наши этнографы 50 лет ездили в командировку, собирали одежду по всей стране. С этими вещами люди часто не хотят расставаться. Сохраняют как оберег. Или завещают, чтобы их в этом похоронили. Многие лучшие сорочки похоронены вместе с женщинами. Коллекционер традиционной одежды рассказывал, как пришел на Гуцульщине на похороны. А там столетнюю старуху одели в роскошные одежды. Вспоминал: семья плакала бабой, а я за сорочкой.

Автор: Мария Беляева Свадебный наряд отличалось венком и бусами. Представили на выставке "Под знаком Берегини. От традиции к бренду" в киевском музее Шевченко.

Представляем и свадебную одежду. Невесты могли одевать праздничный комплекс, который девушке покупали в 16-18 лет. Семья с достатком могла позволить себе отдельный наряд. Свадебный наряд отличался венком и бусами. Когда моя бабушка выходила замуж, прадед продал двух волов. Чтобы купить коралловое ожерелье семь низок и из янтаря ".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Возможно, дети уехали в другие города или умерли. Выставка "Не|видимая жизнь" показывает людей, которых большинство не хочет замечать

В разных этнорегионах одежда имела свои особенности. Объединяет традиция украшать наряды вышивкой, которая несла в себе обереговую функцию. Значение и особенности костюма годами изучала научный сотрудник выставочного отдела Елена Гордиец.

Автор: Мария Беляева Традиционные женские костюмы конца XIX-начала XX века в различных регионах Украины имели свои особенности. Представили на выставке "Под знаком Берегини. От традиции к бренду" в киевском музее Шевченко.

"Каждая украинская женщина, жившая в начале ХХ века, умела сшить и вышить рубашку себе, детям, мужу, — рассказывает. - Девушка в 14 лет одевала уже рубашку, которую сама сделала. До свадьбы в скрыню должна была положить не менее 10 сорочек. На вечерницах парни не только слушали, насколько голосистая, смотрели, как девушка танцует, шутит, но и как работает, вышивает. Должна была выполнять более 50 видов домашней работы. А парни должны были уметь делать мужскую работу, уметь играть на музыкальных инструментах и ​​ухаживать, говорить комплименты.

До свадьбы в скрыню должна была положить не менее 10 сорочек

Из изношенных вещей, из рукавов шили рубашки для младенцев. От старших детей одежду передавали младшим. Не просто экономили, а чтобы между ними быть связь больше. Считалось, будут помогать друг другу и дружить.

Вот строй из левобережной Киевщины, Яготинского района, — показывает. - Длинная рубашка с подолом, керсетка, юбка, фартук, подпоясана кромкой. Часто спрашивают, почему в праздничном наряде есть фартук. Сегодня мы относимся к нему как к рабочей одежды. Женщина в семье со времен матриархата играла основную и мощную роль. Участвовала в создании семейного обряда, магии. Брала кувшин со святой водой, миску со святой кутьей, подавала гостям хлеб. Чтобы натруженными руками не трогать святого, брала это запаской. Когда от плахт перешли к юбкам с фабричной ткани, их заменили фартуки.

Автор: Мария Беляева На вышивке из Киевской области часто встречаются розы. Так называемый брокаровский стиль. Представили на выставке "Под знаком Берегини. От традиции к бренду" в киевском музее Шевченко.

На вышивках Киевской области часто встречаются розы. Так называемый брокаровский стиль. Французская парфюмерная фабрика "Брокар и компания" выпускала мыло и парфюмерные средства. Кто покупал много, получали в качестве бонуса комплект открыток с розами. Рисунки было интересным, женщины бросились такое шить. Это было модно по всей Украине, особенно в Киевской области. Наши вышивальщицы не копировали розы, а переосмысливали их. У меня было две бабушки, которые вышивали рубашки в 1930-х. Одна замужем, вторая нет. И бабушка, которая имела детей, вышила пышные букеты роз. А та, что в девичестве, — бутоны.

Автор: Мария Беляева На вышивке из Киевской области часто встречаются розы. Так называемый брокаровский стиль. Представили на выставке "Под знаком Берегини. От традиции к бренду" в киевском музее Шевченко.

Борщевская вышивка из Тернопольщины черного цвета. Есть легенда, что во времена татарского нашествия мужчины пошли защищать землю и не удержали нападающих. Татары истребили всех мальчиков, чтобы из них не выросли защитники. И женщины дали обет вышивать черным цветом семь поколений. Такой цвет имеет и практическое объяснение, тут преобладали породы чернорунних овец.

В Центральной Украине сорочки никогда не шили на продажу. Только в западных регионах. Там шили "вьющимися" швами, шерстяными нитками. Изготовление было тяжелым и трудоемким, это был способ вышивальщицы заработать себе на жизнь. Также в западном регионе одежда имела свои особенности конструкции. По равнинной местности иначе передвигаться, чем по горной. Женщины пользовались запасками, которые дают возможность большого шага.

Про обереговую функцию одежды расскажу на примере свадебного. Девич-вечер был не развлечением, а прощанием с девичеством, его оплакиванием. Свадьба в традиции - это смерть девушки в своем роде. Она является наиболее уязвимой в момент свадьбы. Потому что не приобрела еще поддержки рода молодого, но лишилась своей защиты. Свадебный наряд был наиболее защищен. В некоторых регионах наматывали под рубашку сетку, где каждый узелок сетки - оберег. Ткань на рубашку также выбирали узловатую. Девушка много раз завязывалась кромкой, потому что эти круги защищали ее. Так же и многократное ожерелье вокруг шеи. Сверху на строй вывязывали рушники. Это все защита".

Автор: Мария Беляева В атриуме музея показывают современное переосмысление старой вышивки: дизайнерские наряды, картины и рушники. Представили на выставке "Под знаком Берегини. От традиции к бренду" в киевском музее Шевченко.

В отдельном зале - современное переосмысление старой вышивки. Дизайнерские наряды, картины и рушники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Итальянского художника вдохновляет русская мафия

До 10 октября в музее Шевченко проходит выставочный проект "Духовная величие: мемории выдающихся украинцев. Научная реставрация" к 30-летию Независимости Украины, посвященный историческим фигурам прошлого. Представляет исследованные и отреставрированные специалистами реставрационного центра в Киеве и его филиалов во Львове, Одессе, Харькове музейные раритеты, связанные с жизнью и деятельностью выдающихся украинцев, которые на протяжении ХVIII-ХХ вв. играли решающую роль в истории и культуре Украины. На выставке представлены 180 предметов из 40 музеев, заповедников, галерей Украины и других учреждений культуры. Это вещи и произведения, принадлежавшие Ивану Мазепе, Петру Могиле, Тарасу Шевченко, Ивану Котляревскому, Леси Украинцы, Ивану Франко, Симону Петлюре, Василию Стусу, Екатерине Билокур и многим другим.