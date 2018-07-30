Принцесса Лея снова появится в "Звездных войнах"

"Звездные войны": в новом эпизоде появится Кэрри Фишер. Фото: Consequence of Sound

Создатели киносаги "Звездные войны" раскрыли актерский состав будущего девятого эпизода, который выйдет в декабре 2019 года.

Среди актеров, которые появятся в новом фильме, указана Кэрри Фишер, исполнительница роли принцессы Леи. Актриса умерла в 2016-м, пишет DT.

Режиссер ленты Джей Джей Абрамс использует ранее неопубликованные кадры, которые сняли для фильма "Звездные войны: Пробуждение силы".

"Мы очень любим Кэрри Фишер. Мы не могли придумать, как можно завершить сагу Скайуокер без нее. Мы не хотели брать на эту роль другую актрису или воспроизводить ее с помощью эффектов. С разрешения и благословения ее дочери, мы почтим наследие Кэри и ее роль Леи в девятом эпизоде ​​с помощью записей, сделанных на съемках восьмого эпизода ", - рассказал режиссер.

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Кэрри Фишер умерла после обширного инфаркта в больнице в Лос-Анджелесе в возрасте 60 лет. Роль принцессы Леи в оригинальной трилогии "Звездных войн" стала наиболее известной в карьере актрисы.