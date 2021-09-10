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пятница, 10 сентября 2021 16:36

Презентовали книгу пса-блогера

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Презентовали книгу пса-блогера
Пес Гермес позирует с книгой советов о том, как жить с человеком. Издание призвано помочь понять поведение животных. Автор: Практичні поради з людинознавства

9 сентября состоялась презентация книги "Поради від пса Гермеса, як жити з людиною". Создана по инициативе сообщества pets-friendly людей "Практичні поради з людинознавства". В образовательно-юмористической книге приведены рекомендации ветеринаров, экспертов по зоопсихологии, канистерапии, кинологии, которые помогут понять поведение животных. В частности, объясняется, как правильно выгуливать собак и почему домашний любимец грызет вещи.

"Встретила Гермеса, когда он был бездомным псом", - рассказывает руководитель сообщества pets-friendly людей Юлия Гусева. - Это мгновение перевернуло мою жизнь. Изучая проблему с бездомными животными поняла, что не могу просто сидеть и ничего не менять. Каждый день только в приют "Сириус" попадают от одного до 10 усатиков. По исследованиям около 70% животных на улице имели хозяев или рождены животными, ставшими бездомными из-за людей. Советы Гермеса рождались в течение года. Каждый день я узнавала от него новое. А потом мы договорились создать книгу".

"Такая книга украинского авторства должна была появиться, это требование времени", - говорит зоопсихолог Наталья Мартышко. - За 10-летнюю практику, к сожалению, еще не было ни одной книги, которая рассказывает о поведении, признаках и возможных реакциях домашних любимцев, и как люди могут понимать их поведение. Часто люди от незнания "очеловечивают" животных, накладывая на них человеческий спектр поведения. Например: стыдно, назло, специально, злопамятность, действия из вредности. И такая неверная интерпретация нарушает доверие питомца к человеку, не приводит к взаимопониманию между человеком и собакой или кошкой. Так же важно знать о границах личного пространства и учитывать их в общении, помогать контактировать питомцу с окружающей средой".

Часть вырученных от продажи средств пойдет на реконструкцию крупнейшего в Украине приюта для животных "Сириус". Его хотят превратить в "Простір для адопції тварин". Таким образом планируют уменьшить количество бездомных четвероногих. В модернизированном учреждении их будут социализировать и готовить к жизни с человеком. А будущих владельцев кошек и собак научат начальным навыкам дрессировки и помогут сформировать культуру обращения с животными.

Средства на публикацию книги "Поради від пса Гермеса, як жити з людиною" собирали на Спільнокошті. Также издание книги поддержали культурные деятели, звезды, лидеры мнений и владельцы бизнеса. В частности, певицы аlyona аlyona, ONUKA, Lida Lee, актеры Ольга Сумская, Валерий Чигляев, Дева Монро, телеведущая Надежда Матвеева.

"Если вы общаетесь с собаками, то наверняка знаете, что они - ангелы", - говорит Валерий Чигляев. - Кто не общается - попробуйте взглянуть в глаза животным с этой точки зрения. С женой Зариной Арчаковой сделали спектакль "Ангел". По книге Семена и Анны Ханиных "Осенний жираф". Это три рассказа, где рассматривается, что такое ангел. Какая-то высшая сила, ведущая человека по жизни, и тогда от тебя ничего не зависит? Или это тот, кто ради твоей улыбки готов все простить? Или ангел - это собака? Третий рассказ - от лица животного, наблюдающего за людьми. Идея спектакля возникла благодаря директору приюта "Сириус" Александре Мезиновой. И вырученные за билеты деньги мы направили на помощь заведению. Это важно. У меня самого четыре собаки и кот".

По подсчетам авторов идеи, для построения первого модуля "Простору для адопції тварин" нужно за два года продать 40 тыс. экземпляров книги.

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Крупнейший в Украине приют для бездомных животных "Сириус" функционирует с 2000-го. Расположен в селе Федоровка Киевской области. За годы существования приюта более 5 тыс. животных нашли новый дом. В "Сириусе" проживают около 3 тыс. собак и котов.

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Дата
10
сентября

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