Премьеры недели: Возвращение Анджелины Джоли и гормональный взрыв подростков

На этой неделе в украинский прокат выходят преимущественно американские ленты со звездным актерским составом и фестиваль лучших мультфильмов. Gazeta.ua рассказывает про реакцию на новинки зрителей и критиков.

"Те, кто хотят моей смерти" - реж. Тейлор Шеридан, США

В главной роли - американская актриса Анджелина Джоли. Постепенно возвращается в кино после существенного перерыва.

"Это грамотно сделанный, но ничем не примечательный триллер о выживании. Таким образом, заходит на территорию таких триллеров, как "Дикая река" с Мерил Стрип, но неудачно."Те, кто хотят моей смерти" хорошо раскрывает второстепенных персонажей, но тем самым теряет акцент на главных героях.

Ханна Фабер работает пожарным наблюдателем в большом национальном заповеднике штата Монтана. До этого она служила спасателем в парашютном отряде, но год назад оставила должность, потому что считала себя виновной в гибели коллег. Однажды Ханна замечает напуганного мальчика Коннора Кассерли. На него охотятся двое наемных убийц, которые до этого убили его отца. Ханна считает своим долгом спасти мальчика, по сюжету.

Автор: scmp.com Анджелина Джоли сыграла пожарника в триллере "Те, кто хотят моей смерти".

Казалось бы, этой четверки вполне хватило бы. Но нам бросают микс с не очень существенных персонажей. Например, местного шерифа Итана Сойера и его беременной жены Элисон. Из-заэ того и относительно маленького хронометража, нам просто не дают углубиться в травму Ханны, ее изменения и борьбу. Об этом больше говорится в начале фильма.

Это хорошо, что второстепенные персонажи влияют на драматургию, но хотелось бы увидеть больше динамики в паре Ханна-Коннор.

Анджелине Джоли хватает ли навыков, то ли таланта, чтобы предоставить больше тонкостей своей игре, а не просто взрывы необдуманных поступков. Так же и молодой актер Фин Литтл демонстрирует способность понять эмоциональные крайности, через которые вынужден пройти его персонаж", - говорится в рецензии на The Star.

"Поколение Вояджер" - реж. Нил Бергер, США

В недалеком будущем создают "Одиссею" из 30 юношей и девушек. Их отправляют на неопределенный срок в космос. Должны найти планету, пригодную для жизни. Единственный на этом корабле человек, выросший в естественной среде - ученый, который сопровождает миссию. Постоянно дает молодым пассажирам витаминный напиток, который якобы полезен для здоровья. Вещество называют "синий", по сюжету.

"Визуально привлекательный, но существенно слабый научно-фантастический триллер про межпланетную миссию, пораженную гормональным взрывом. Солидный актерский состав и стильный дизайн в космическом корабле, чьи бесконечные коридоры становятся спринтерскими полосами для качественной операторской работы. Но это не очень оригинально. Персонажи изображены слишком слабо.

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Можно оправдаться, что отсутствие индивидуальности героев является частью задумки, потому что они ежедневно выстраиваются за дозой "синего", который делает их послушными, контролирует импульсы и подавляет способность чувствовать удовольствие или боль.

Фильм не претендует на тему драматического выживания или исследования космоса как, например, "Интерстеллар". Режиссер вообще, кажется, менее заинтересован в формировании напряжения с помощью столкновений и внезапного кровопролития. Это больше о созерцании борьбы человеческой природы, когда собственные интересы заменяются взаимной заботой или преданностью большему", - говорится в рецензии на The Hollywood Reporter.

В ролях - Колин Фаррелл, Тай Шеридан, Айзек Хэмпстед-Райт, Лили Роуз Депп.

"Сверхъестественное" - реж. Джо Силл, США

Детектив Стелла Мерфи возвращается из отпуска и приступает к расследованию странного убийства женщины. Ее обугленное тело было найдено на заброшенном складе, однако в окрестностях не обнаружили признаков пожара. Жертва вела тихую жизнь вместе с дочерью-подростком Нори и пожилой матерью. Стелла решает объединиться с осиротевшей девушкой, чтобы собрать больше информации. Оказывается, что Нори обладает сверхъестественной силой, по сюжету.

Фильм получил средние отзывы - на IMDb у него оценка 4,8 из 10 баллов, на Rotten Tomatoes - 56% свежести от критиков и 19% от аудитории.

"Фестиваль короткометражной анимации Annecy"

Annecy - один из крупнейших анимационных фестивалей во всем мире. Традиционно он проходит во Франции, городе Анси, но этот год заставил перенестись в формат онлайн. В программу вошли лучшие мультфильмы за последние три года. Каждый отличается стилем, техникой анимации и историей.

1 мая в украинский прокат вышла драма американского режиссера китайского происхождения Хлои Чжао "Земля кочевников". Получила три премии "Оскар": за лучший фильм, режиссуру и женскую роль - Фрэнсис Макдорманд.