Премьеры недели: Возвращение Анджелины Джоли и гормональный взрыв подростков

На этой неделе в украинский прокат выходят преимущественно американские ленты со звездным актерским составом и фестиваль лучших мультфильмов. Gazeta.ua рассказывает про реакцию на новинки зрителей и критиков.
"Те, кто хотят моей смерти" - реж. Тейлор Шеридан, США
В главной роли - американская актриса Анджелина Джоли. Постепенно возвращается в кино после существенного перерыва.
"Это грамотно сделанный, но ничем не примечательный триллер о выживании. Таким образом, заходит на территорию таких триллеров, как "Дикая река" с Мерил Стрип, но неудачно."Те, кто хотят моей смерти" хорошо раскрывает второстепенных персонажей, но тем самым теряет акцент на главных героях.
Ханна Фабер работает пожарным наблюдателем в большом национальном заповеднике штата Монтана. До этого она служила спасателем в парашютном отряде, но год назад оставила должность, потому что считала себя виновной в гибели коллег. Однажды Ханна замечает напуганного мальчика Коннора Кассерли. На него охотятся двое наемных убийц, которые до этого убили его отца. Ханна считает своим долгом спасти мальчика, по сюжету.
Казалось бы, этой четверки вполне хватило бы. Но нам бросают микс с не очень существенных персонажей. Например, местного шерифа Итана Сойера и его беременной жены Элисон. Из-заэ того и относительно маленького хронометража, нам просто не дают углубиться в травму Ханны, ее изменения и борьбу. Об этом больше говорится в начале фильма.
Это хорошо, что второстепенные персонажи влияют на драматургию, но хотелось бы увидеть больше динамики в паре Ханна-Коннор.
Анджелине Джоли хватает ли навыков, то ли таланта, чтобы предоставить больше тонкостей своей игре, а не просто взрывы необдуманных поступков. Так же и молодой актер Фин Литтл демонстрирует способность понять эмоциональные крайности, через которые вынужден пройти его персонаж", - говорится в рецензии на The Star.
"Поколение Вояджер" - реж. Нил Бергер, США
В недалеком будущем создают "Одиссею" из 30 юношей и девушек. Их отправляют на неопределенный срок в космос. Должны найти планету, пригодную для жизни. Единственный на этом корабле человек, выросший в естественной среде - ученый, который сопровождает миссию. Постоянно дает молодым пассажирам витаминный напиток, который якобы полезен для здоровья. Вещество называют "синий", по сюжету.
"Визуально привлекательный, но существенно слабый научно-фантастический триллер про межпланетную миссию, пораженную гормональным взрывом. Солидный актерский состав и стильный дизайн в космическом корабле, чьи бесконечные коридоры становятся спринтерскими полосами для качественной операторской работы. Но это не очень оригинально. Персонажи изображены слишком слабо.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Возвращается режиссер с противоречивой репутацией
Можно оправдаться, что отсутствие индивидуальности героев является частью задумки, потому что они ежедневно выстраиваются за дозой "синего", который делает их послушными, контролирует импульсы и подавляет способность чувствовать удовольствие или боль.
Фильм не претендует на тему драматического выживания или исследования космоса как, например, "Интерстеллар". Режиссер вообще, кажется, менее заинтересован в формировании напряжения с помощью столкновений и внезапного кровопролития. Это больше о созерцании борьбы человеческой природы, когда собственные интересы заменяются взаимной заботой или преданностью большему", - говорится в рецензии на The Hollywood Reporter.
В ролях - Колин Фаррелл, Тай Шеридан, Айзек Хэмпстед-Райт, Лили Роуз Депп.
"Сверхъестественное" - реж. Джо Силл, США
Детектив Стелла Мерфи возвращается из отпуска и приступает к расследованию странного убийства женщины. Ее обугленное тело было найдено на заброшенном складе, однако в окрестностях не обнаружили признаков пожара. Жертва вела тихую жизнь вместе с дочерью-подростком Нори и пожилой матерью. Стелла решает объединиться с осиротевшей девушкой, чтобы собрать больше информации. Оказывается, что Нори обладает сверхъестественной силой, по сюжету.
Фильм получил средние отзывы - на IMDb у него оценка 4,8 из 10 баллов, на Rotten Tomatoes - 56% свежести от критиков и 19% от аудитории.
"Фестиваль короткометражной анимации Annecy"
Annecy - один из крупнейших анимационных фестивалей во всем мире. Традиционно он проходит во Франции, городе Анси, но этот год заставил перенестись в формат онлайн. В программу вошли лучшие мультфильмы за последние три года. Каждый отличается стилем, техникой анимации и историей.
1 мая в украинский прокат вышла драма американского режиссера китайского происхождения Хлои Чжао "Земля кочевников". Получила три премии "Оскар": за лучший фильм, режиссуру и женскую роль - Фрэнсис Макдорманд.
Комментарии