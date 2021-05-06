Премьеры недели: Возвращение Анджелины Джоли и гормональный взрыв подростков

 
Ексклюзивы
1/5
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
Просмотров: 63
Рыцари, знаменосци и трубачи: как празднуют День Львова
Рыцари, знаменосци и трубачи: как празднуют День Львова
Просмотров: 495
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
Просмотров: 882
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Просмотров: 729
"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ
"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ
Просмотров: 117
В "Опоре" прокомментировали ситуацию с выборами в 87-м округе
В "Опоре" прокомментировали ситуацию с выборами в 87-м округе
Просмотров: 756
"Кто-то плакал, кто-то кричал" - семья с 13 детьми спит в разрушенном доме
"Кто-то плакал, кто-то кричал" - семья с 13 детьми спит в разрушенном доме
Просмотров: 747
Евросоюз вводит Covid-паспорта. Смогут ли украинцы без них ездить заграницу
Евросоюз вводит Covid-паспорта. Смогут ли украинцы без них ездить заграницу
Просмотров: 468
Почему друг Ахметова заявил о новой партии
Почему друг Ахметова заявил о новой партии
Просмотров: 558
Сталин виноват в начале Второй мировой наравне с Гитлером - историк
Сталин виноват в начале Второй мировой наравне с Гитлером - историк
Просмотров: 909
Фото
Все фото
6
8
6
6
5
Предлагал 200 евро за одну карикатуру, а я настаивал по 300. Не купил. Но я не розстраиваюсь - Анатолий Василенко
Предлагал 200 евро за одну карикатуру, а я настаивал по 300. Не купил. Но я не розстраиваюсь - Анатолий Василенко
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Украинский гитарист выпустил инди-альбом в Берлине
Украинский гитарист выпустил инди-альбом в Берлине
Правда о ЧАЭС: тематическая подборка фильмов и изданий к годовщине трагедии
Правда о ЧАЭС: тематическая подборка фильмов и изданий к годовщине трагедии
Фильм шел с пометкой &quot;не для села&quot;
Фильм шел с пометкой "не для села"
Видео
Все видео
Власть врала, что система здравоохранения способна вылечить пострадавших
Власть врала, что система здравоохранения способна вылечить пострадавших
"Земля кочевников" взволнует рядового украинца - реакция соцсетей на лучший фильм года
"Земля кочевников" взволнует рядового украинца - реакция соцсетей на лучший фильм года
Фильм украинского режиссера победил на кинофестивале в Германии
Фильм украинского режиссера победил на кинофестивале в Германии
Почему "Земля кочевников" получила "Оскар": что нужно знать о фильме и других лауреатах
Почему "Земля кочевников" получила "Оскар": что нужно знать о фильме и других лауреатах
Вышел тизер драматического киномюзикла "Вестсайдская история" Стивена Спилберга
Вышел тизер драматического киномюзикла "Вестсайдская история" Стивена Спилберга
Интервью
1/5
Евросоюз вводит Covid-паспорта. Смогут ли украинцы без них ездить заграницу
Евросоюз вводит Covid-паспорта. Смогут ли украинцы без них ездить заграницу
Просмотров: 468
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1233
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 810
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 477
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2322
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
06 мая 2021
Просмотров: 54
Олег із дитинства
За 20 хвилин до закінчення робочого дня телефонує редактор "Вечірніх Черкас". — Юро, сходи в "Хрещатик Сіті". Там представники ...
четверг, 06 мая 2021 18:19

Премьеры недели: Возвращение Анджелины Джоли и гормональный взрыв подростков

  Комментировать

На этой неделе в украинский прокат выходят преимущественно американские ленты со звездным актерским составом и фестиваль лучших мультфильмов. Gazeta.ua рассказывает про реакцию на новинки зрителей и критиков.

"Те, кто хотят моей смерти" - реж. Тейлор Шеридан, США

В главной роли - американская актриса Анджелина Джоли. Постепенно возвращается в кино после существенного перерыва.

"Это грамотно сделанный, но ничем не примечательный триллер о выживании. Таким образом, заходит на территорию таких триллеров, как "Дикая река" с Мерил Стрип, но неудачно."Те, кто хотят моей смерти" хорошо раскрывает второстепенных персонажей, но тем самым теряет акцент на главных героях.

Ханна Фабер работает пожарным наблюдателем в большом национальном заповеднике штата Монтана. До этого она служила спасателем в парашютном отряде, но год назад оставила должность, потому что считала себя виновной в гибели коллег. Однажды Ханна замечает напуганного мальчика Коннора Кассерли. На него охотятся двое наемных убийц, которые до этого убили его отца. Ханна считает своим долгом спасти мальчика, по сюжету.

Автор: scmp.com
  Анджелина Джоли сыграла пожарника в триллере "Те, кто хотят моей смерти".
Анджелина Джоли сыграла пожарника в триллере "Те, кто хотят моей смерти".

Казалось бы, этой четверки вполне хватило бы. Но нам бросают микс с не очень существенных персонажей. Например, местного шерифа Итана Сойера и его беременной жены Элисон. Из-заэ того и относительно маленького хронометража, нам просто не дают углубиться в травму Ханны, ее изменения и борьбу. Об этом больше говорится в начале фильма.

Это хорошо, что второстепенные персонажи влияют на драматургию, но хотелось бы увидеть больше динамики в паре Ханна-Коннор.

Анджелине Джоли хватает ли навыков, то ли таланта, чтобы предоставить больше тонкостей своей игре, а не просто взрывы необдуманных поступков. Так же и молодой актер Фин Литтл демонстрирует способность понять эмоциональные крайности, через которые вынужден пройти его персонаж", - говорится в рецензии на The Star.

"Поколение Вояджер" - реж. Нил Бергер, США

В недалеком будущем создают "Одиссею" из 30 юношей и девушек. Их отправляют на неопределенный срок в космос. Должны найти планету, пригодную для жизни. Единственный на этом корабле человек, выросший в естественной среде - ученый, который сопровождает миссию. Постоянно дает молодым пассажирам витаминный напиток, который якобы полезен для здоровья. Вещество называют "синий", по сюжету.

"Визуально привлекательный, но существенно слабый научно-фантастический триллер про межпланетную миссию, пораженную гормональным взрывом. Солидный актерский состав и стильный дизайн в космическом корабле, чьи бесконечные коридоры становятся спринтерскими полосами для качественной операторской работы. Но это не очень оригинально. Персонажи изображены слишком слабо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Возвращается режиссер с противоречивой репутацией

Можно оправдаться, что отсутствие индивидуальности героев является частью задумки, потому что они ежедневно выстраиваются за дозой "синего", который делает их послушными, контролирует импульсы и подавляет способность чувствовать удовольствие или боль.

Фильм не претендует на тему драматического выживания или исследования космоса как, например, "Интерстеллар". Режиссер вообще, кажется, менее заинтересован в формировании напряжения с помощью столкновений и внезапного кровопролития. Это больше о созерцании борьбы человеческой природы, когда собственные интересы заменяются взаимной заботой или преданностью большему", - говорится в рецензии на The Hollywood Reporter.

В ролях - Колин Фаррелл, Тай Шеридан, Айзек Хэмпстед-Райт, Лили Роуз Депп.

"Сверхъестественное" - реж. Джо Силл, США

Детектив Стелла Мерфи возвращается из отпуска и приступает к расследованию странного убийства женщины. Ее обугленное тело было найдено на заброшенном складе, однако в окрестностях не обнаружили признаков пожара. Жертва вела тихую жизнь вместе с дочерью-подростком Нори и пожилой матерью. Стелла решает объединиться с осиротевшей девушкой, чтобы собрать больше информации. Оказывается, что Нори обладает сверхъестественной силой, по сюжету.

Фильм получил средние отзывы - на IMDb у него оценка 4,8 из 10 баллов, на Rotten Tomatoes - 56% свежести от критиков и 19% от аудитории.

"Фестиваль короткометражной анимации Annecy"

Annecy - один из крупнейших анимационных фестивалей во всем мире. Традиционно он проходит во Франции, городе Анси, но этот год заставил перенестись в формат онлайн. В программу вошли лучшие мультфильмы за последние три года. Каждый отличается стилем, техникой анимации и историей.

1 мая в украинский прокат вышла драма американского режиссера китайского происхождения Хлои Чжао "Земля кочевников". Получила три премии "Оскар": за лучший фильм, режиссуру и женскую роль - Фрэнсис Макдорманд.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Премьеры недели: Возвращение Анджелины Джоли и гормональный взрыв подростков». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
мая

Нобелевский лауреат плакал от стихов Шевченко

Самое читаемое
Экс- &quot;виагра&quot; полностью обнажилась на пляже
Экс- "виагра" полностью обнажилась на пляже
 1 Просмотров: 26991
Народные приметы 5 мая - сегодня узнаем будут ли заморозки
Народные приметы 5 мая - сегодня узнаем будут ли заморозки Просмотров: 8046
Госсекретарь США прилетел в Украину и сделал первое заявление
Госсекретарь США прилетел в Украину и сделал первое заявление
 Просмотров: 6309
У Александра Лукашенко сын с умственной отсталостью
У Александра Лукашенко сын с умственной отсталостью Просмотров: 5643
Российскую блогера нашли мертвой в лесу
Российскую блогера нашли мертвой в лесу Просмотров: 5634
Культура
"Кому Вниз" выпустили песню на эрзянском языке
"Кому Вниз" выпустили песню на эрзянском языке Просмотров: 234
Нобелевский лауреат плакал от стихов Шевченко
Нобелевский лауреат плакал от стихов Шевченко
 Просмотров: 189
Что стоит почитать на Книжном арсенале
Что стоит почитать на Книжном арсенале Просмотров: 54
В продолжении "Секс в большем городе" будут темнокожие героини
В продолжении "Секс в большем городе" будут темнокожие героини 1 Просмотров: 108
Меган Маркл выпустила детскую книгу
Меган Маркл выпустила детскую книгу Просмотров: 72
Больше всего комментируют
20
Ахметов за год разбогател почти втрое
4
"Квартал 95" назвали украинофобами
4
ЦИК отказалась регистрировать народным депутатом "слугу" Вирастюка
3
В Украине более 200 улиц с именем российской оккупантки, соратницы Путина
3
Разрыв между Зеленским и Порошенко увеличился - рейтинг
Голосов: 99
Голосование Какой самый интересный музыкальный альбом украинских исполнителей начала 2021 года?
  • Святослав Вакарчук - "Оранжерея"
  • Джамала - "Ми"
  • Kalush - Hotin
  • Dakh Daughters - Make Up
  • Курган - "Квантовий Суржик"
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть