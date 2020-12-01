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вторник, 01 декабря 2020 18:40

Премьеры недели: Украинский триумфатор "Сандэнса", Гаспар Ноэ и убийственный интеллект

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Премьеры недели: Украинский триумфатор &quot;Сандэнса&quot;, Гаспар Ноэ и убийственный интеллект
Гаспар Ноэ создал фильм продолжительностью в один съемочный день среди причудливых декораций с участием своих любимых актрис - Шарлотты Генсбур и Беатрис Даль, которые встречаются с современными ведьмами, жертвами моды и собственными демонами. Ленту спродюсировал бренд Saint Laurent. Фото: Telegram

"Земля голубая, будто апельсин"

36-летняя Анна сама воспитывает четверых детей. Преодолевает ежедневные травмы существования в прифронтовой зоне, города Красногоровка Донецкой области. Несмотря на трудности, семья дружная и жизнерадостная. Мать и дети имеют много увлечений, играют на различных музыкальных инструментах и ​​самостоятельно снимают фильм, по сюжету.

"Мысль о том, что наконец все смогут увидеть нашу ленту на больших экранах, вдохновляет меня, - говорит режиссер Ирина Цилык о своем полнометражном дебюте. - Когда-то, еще в институте, мы учили, что такое "зрелищная ситуация": это совокупность различных факторов, от мягкости кресел до качества изображения, звука и т.д., которые влияют на восприятие кино. Поэтому я желаю зрителям, чтобы зрелищная ситуация была благоприятной, и ничто не помешало окунуться в мир наших героев, которые несмотря на все трудности, не теряют любовь к жизни".

Впервые украинский фильм был представлен в конкурсной программе крупнейшего в США фестиваля независимого кино. Получил премию "Сандэнс" за лучшую режиссуру в категории мирового документального кино.

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"Дримленд"

17-летний Юджин Эванс с семьей поселяется на ферме в Техасе. Начинается Великая депрессия и пыльные бури. Парень случайно находит раненую грабительницу банков Элисон Уэллс. Дает ей приют. Девушку разыскивают мексиканцы, обещают вознаграждение в $20 000. Эта сумма спасла бы семью парня от банкротства. Юджин планирует сдать Элисон, но влюбляется, по сюжету.

Главные роли исполнили австралийка Марго Робби и англичанин Фин Коул. Известный по сериалу "Острые козырьки" телеканала BBC.

Робби номинировали на "Оскар" за роль фигуристки Тони Гарленд в фильме "Я, Тоня", журналистки CNN Кейли в "Сенсации" и актрисы Шэрон Тейт в "Однажды в ... Голливуде". Также воплотила девушку Джокера Харли Квинн.

"Суперинтеллект"

"Новая комедия от прекрасного дуэта мужа и режиссера Бена Фэлкоуна и жены и актрисы Мелиссы Маккарти. Оба уже сотрудничали на радость всем над фильмами "Тэмми" и "Душа компании", - пишет кинообозреватель "НВ" Валерий Мирный. - В картине "Суперинтеллект" Маккарти сыграет типичную для себя ничем не примечательную женщину средних лет, которая оказывается в гуще остросюжетных событий. На этот раз ее героине нужно доказать сущности из названия, что человечество заслуживает снисхождения. Иначе эта сущность всех уничтожит. На все про все три дня".

Также роли исполняли Октавия Спенсер, Бобби Каннавале, Брайан Тайри Генри. В оригинале убийственный Суперинтеллект озвучил Джеймс Корден - актер и ведущий лейт-найт.

"Вечный свет"

"Кажется, психоделическое мокьюментари или киношабаш от Гаспара Ноэ - идеальное завершение года в кинотеатрах, - пишет искусствовед Анна Збаражская для сайта "Пломінь". - Хотя сам фильм был представлен на спецпрограмме Каннского кинофестиваля еще 2019-го, в прокат выходит только сейчас. Не может не заинтересовать очередное обвинение режиссера в мизогинии, в противовес анонсированному сюжету о тяжелой судьбе женщин в кино. Хотя в то же время и об охоте на ведьм. Кинокритики обещают множество киноцитат из классических лент о ведьмовстве. Приятный бонус для любителей моды - все на экране одеты в Saint Laurent, который выступил спонсором фильма".

Стартовал документальный сериал "Спалах" о новой украинской культуре и ее современных героях. Проект выходит на YouTube-канале онлайн-журнала "Слух".

Первая серия посвящена новому украинскому фолку. В центре ленты - театральный режиссер Владислав Троицкий и группа "ДахаБраха", Олег Скрипка, Алина Паш, лидер коллектива ONUKA Ната Жижченко, Юлия Юрина из группы YUKO, исследователь истории отечественной музыки и феномена "усатого фанка" Виталий Бардецкий, мастер народных инструментов Михаил Тафийчук.

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