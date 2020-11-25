Стартовал сериал о современных украинских героях

Автор: facebook.com Состоялась премьера первой серии документального сериала "Спалах". Рассказывает об истории украинского фолка

Стартовал документальный сериал "Спалах" о новой украинской культуре и ее современных героях. Проект выходит на YouTube-канале онлайн-журнала "Слух".

Первая серия посвящена новому украинскому фолку. В центре ленты - театральный режиссер Владислав Троицкий и группа "ДахаБраха", Олег Скрипка, Алина Паш, лидер коллектива ONUKA Ната Жижченко, Юлия Юрина из группы YUKO, исследователь истории отечественной музыки и феномена "усатого фанка" Виталий Бардецкий, мастер народных инструментов Михаил Тафийчук.

"Украинский фольк прошел долгий путь на большую сцену. Сотни лет он существовал в селах, где песни, знания о народном вокале и изготовление народных инструментов передавались из поколения в поколение. "Усатый фанк", песня и фестиваль "Червона рута", фестиваль "Країна мрій" и Революция достоинства навсегда изменили отношение к украинскому фольку, который стал основой современной украинской музыки", - говорится в описании видео.

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"Вот вам документальное кино о том, что не убил ни Голодомор, ни советский культ шароварщины, ни экспансия поп-продукта из экс-метрополии. О том, что сохранили и что взрывается новым светом в песнях нынешних поколений. Об украинском фолке. Благодарность всем, кто создавал эти 40 минут радости", - пишет музыкальный критик Игорь Панасов на своей странице в Facebook.

Всего запланировано 10 серий. Каждая из них раскрывает темы от феномена отечественной поп-музыки и клипмейкинга до кино, комедии, стрит-арта и локальных брендов одежды. Цель сериала - показать, что сейчас в Украине идет процесс формирования национальной идентичности, а новая культура существует и стремительно развивается.

Работа над проектом "Спалах" продолжалась в течение почти всего 2020 года при поддержке Агентства США по международному развитию. Для проекта сняли более 100 интервью. "Я верю, что культура - она ​​как вирус. Ей нужны благоприятные условия и она сама вырастет, никакая помощь со стороны не нужна, - говорит Максим Сердюк, главный редактор медиа "Слух", продюсер и соавтор сериала. - Мы заметили, что в украинской музыке каждые 4-5 лет происходят вспышки - появляются новые имена и веяния, старые отходят на второй план. Позже мы начали исследовать и находить похожие вспышки в других сферах культуры. Всегда возникают во время и после кризисов. Когда сегодняшний закончится, можем ожидать новую культурную вспышку. А мы подготовим для нее почву".