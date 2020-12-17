Премьеры недели: Чудо-женщина, крот-футболист и консультант по употреблению алкоголя

Кинолента 2017 года о Чудо-женщине стала первым высокобюджетным проектом о супергероях с женским персонажем в главной роли. Также впервые режиссером стала женщина - Пэтти Дженкинс. Она сняла продолжение, выходит в прокат 16 декабря. Фото: Instagram

Сказка старого мельника

"Много удивительного и чрезвычайного знает старый мельник, который и рассказал историю о маленьком бурсаке Коле, который отправляется к Адаму - военному, чтобы научить грамоте его дочь Кристину. По пути узнает, что поселок захватили нечистые силы, вурдалаки и повитрули, а сам Адам находится в плену. Коля и Кристина решают освободить заключенных и землю от нечисти, но для этого им придется пройти сквозь многие испытания, одно из которых может оказаться им не по силам", - говорится на сайте Госкино.

Роли исполнили Анна Кошмал, Валентин Томусяк, Алексей Богданович, Ада Роговцева, Владимир Горянский, Ирма Витовская, Остап Ступка, Анатолий Хостикоев, Наталья Сумская, Евгений Нищук, Алексей Вертинский, Олеся Жураковская, Гарик Бирча, Василий Бендас.

Чудо-женщина 1984

Чудо-женщина - культовый персонаж комиксов DC. Принцесса амазонок, настоящее имя - Диана. Обладает сверхчеловеческой силой, скоростью, выносливостью. Умеет общаться с животными. Использует лассо правды. Тот, кто касается, говорит только правду.

В этой части Чудо-женщина оказывается на территории Советского Союза, в середине 80-х годов прошлого века. Антагонист - британский антрополог Барбара Энн Миневра.

Для съемок фильма в Великобритании самолетом переправили 15 лошадей. Отдел костюмов, которым руководила Линди Гемминґ, подготовил одежду для более 2850 актеров массовки. Чтобы получить роли амазонских спортсменок, претендентки проходили полосу препятствий. Съемки длились 18 месяцев.

Дебошир

Чак Уэпнер - боксер в тяжелом весе. Вошел в десятку лучших. Моментом славы стал бой с Мохаммедом Али. Мгновенная популярность и неумение правильно ею распоряжаться вернули Чака к алкоголю, нищете и одиночеству. Должен преодолеть зависимость, чтобы обеспечивать жену с детьми, по сюжету.

Чак Уэпнер, по его собственному убеждению, стал прототипом Рокки Бильбоа, а этот персонаж в свою очередь принес славу и деньги Сильвестру Сталлоне. Официально Сталлоне никогда этого не признавал, но все же оплатил неизвестную сумму Уэпнеру, чтобы не продолжать судебное дело. Последний бой Уэпнер провел в 1978 году. Сегодня ему 81, а свою бывшую любовь к спиртному он сделал профессией - работает консультантом по употреблению алкоголя в компании по продаже ликеров.

Гол

Фильм британского режиссера Тревора Харди рассказывает о маленьком кроте Манго, который вот-вот должен выйти на работу шахтером в рудник своего отца. Но Манго не очень хочется работать в шахте: он мечтает стать профессиональным футболистом и сыграть на Кубке дикой природы по футболу.

В Украине лента была впервые показана в рамках конкурсной программы международного фестиваля искусства кино для детей и подростков "Чилдрен Кинофест". Этот анимационный фильм – мотивирующая история о настойчивости на пути к мечтам, на первый взгляд недостижимым.

Европейская киноакадемия назвала лучший фильм 2020 года.