Премьеры недели: Чудо-женщина, крот-футболист и консультант по употреблению алкоголя

 
Ексклюзивы
1/5
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 468
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 297
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
1 Просмотров: 1539
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 504
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 756
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 378
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 711
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 1377
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 684
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 4572
Фото
Все фото
6
12
5
7
3
Украинская художница выцарапывает уникальные картины на яйцах
Украинская художница выцарапывает уникальные картины на яйцах
Тысячи голосов и огней на Майдане: Вакарчук напомнил видео 7-летней давности
Тысячи голосов и огней на Майдане: Вакарчук напомнил видео 7-летней давности
Стали известны имена тренеров &quot;Голосу країни-11&quot;
Стали известны имена тренеров "Голосу країни-11"
После реставрации открыли Андреевскую церковь. Посетителей ждут с 15 декабря
После реставрации открыли Андреевскую церковь. Посетителей ждут с 15 декабря
Книга года ВВС 2020: объявили победителей
Книга года ВВС 2020: объявили победителей
Видео
Все видео
"Океан Эльзы" выпустил динамичный клип на новую песню
"Океан Эльзы" выпустил динамичный клип на новую песню
Крымчанка поет на украинском на оккупированном полуострове
Крымчанка поет на украинском на оккупированном полуострове
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Marvel анонсировала даты выхода самых ожидаемых проектов и показала трейлеры новых сериалов
Marvel анонсировала даты выхода самых ожидаемых проектов и показала трейлеры новых сериалов
Украинский режиссер получила престижную премию в области прав человека
Украинский режиссер получила престижную премию в области прав человека
Интервью
1/5
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Просмотров: 846
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
1 Просмотров: 621
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 225
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
Просмотров: 4635
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Просмотров: 711
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 декабря 2020
Просмотров: 234
Геній одного тижня
5 липня 1982-го запам'ятаю назавжди. Маю 15 років і нудьгую до вечора — чекаю на матч чемпіонату світу з футболу Бразилія—Італія. ...
пятница, 18 декабря 2020 00:45

Премьеры недели: Чудо-женщина, крот-футболист и консультант по употреблению алкоголя

  Комментировать
Премьеры недели: Чудо-женщина, крот-футболист и консультант по употреблению алкоголя
Кинолента 2017 года о Чудо-женщине стала первым высокобюджетным проектом о супергероях с женским персонажем в главной роли. Также впервые режиссером стала женщина - Пэтти Дженкинс. Она сняла продолжение, выходит в прокат 16 декабря. Фото: Instagram

Сказка старого мельника

"Много удивительного и чрезвычайного знает старый мельник, который и рассказал историю о маленьком бурсаке Коле, который отправляется к Адаму - военному, чтобы научить грамоте его дочь Кристину. По пути узнает, что поселок захватили нечистые силы, вурдалаки и повитрули, а сам Адам находится в плену. Коля и Кристина решают освободить заключенных и землю от нечисти, но для этого им придется пройти сквозь многие испытания, одно из которых может оказаться им не по силам", - говорится на сайте Госкино.

Роли исполнили Анна Кошмал, Валентин Томусяк, Алексей Богданович, Ада Роговцева, Владимир Горянский, Ирма Витовская, Остап Ступка, Анатолий Хостикоев, Наталья Сумская, Евгений Нищук, Алексей Вертинский, Олеся Жураковская, Гарик Бирча, Василий Бендас.

Чудо-женщина 1984

Чудо-женщина - культовый персонаж комиксов DC. Принцесса амазонок, настоящее имя - Диана. Обладает сверхчеловеческой силой, скоростью, выносливостью. Умеет общаться с животными. Использует лассо правды. Тот, кто касается, говорит только правду.

В этой части Чудо-женщина оказывается на территории Советского Союза, в середине 80-х годов прошлого века. Антагонист - британский антрополог Барбара Энн Миневра.
Для съемок фильма в Великобритании самолетом переправили 15 лошадей. Отдел костюмов, которым руководила Линди Гемминґ, подготовил одежду для более 2850 актеров массовки. Чтобы получить роли амазонских спортсменок, претендентки проходили полосу препятствий. Съемки длились 18 месяцев.

Дебошир

Чак Уэпнер - боксер в тяжелом весе. Вошел в десятку лучших. Моментом славы стал бой с Мохаммедом Али. Мгновенная популярность и неумение правильно ею распоряжаться вернули Чака к алкоголю, нищете и одиночеству. Должен преодолеть зависимость, чтобы обеспечивать жену с детьми, по сюжету.

Чак Уэпнер, по его собственному убеждению, стал прототипом Рокки Бильбоа, а этот персонаж в свою очередь принес славу и деньги Сильвестру Сталлоне. Официально Сталлоне никогда этого не признавал, но все же оплатил неизвестную сумму Уэпнеру, чтобы не продолжать судебное дело. Последний бой Уэпнер провел в 1978 году. Сегодня ему 81, а свою бывшую любовь к спиртному он сделал профессией - работает консультантом по употреблению алкоголя в компании по продаже ликеров.

Гол

Фильм британского режиссера Тревора Харди рассказывает о маленьком кроте Манго, который вот-вот должен выйти на работу шахтером в рудник своего отца. Но Манго не очень хочется работать в шахте: он мечтает стать профессиональным футболистом и сыграть на Кубке дикой природы по футболу.

В Украине лента была впервые показана в рамках конкурсной программы международного фестиваля искусства кино для детей и подростков "Чилдрен Кинофест". Этот анимационный фильм – мотивирующая история о настойчивости на пути к мечтам, на первый взгляд недостижимым.

Европейская киноакадемия назвала лучший фильм 2020 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Премьеры недели: Чудо-женщина, крот-футболист и консультант по употреблению алкоголя». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Прикрыла интимные места ракушками: украинская телеведущая показала эротические фото с отдыха
Прикрыла интимные места ракушками: украинская телеведущая показала эротические фото с отдыха
6
 1 Просмотров: 35514
Проиграл жену в карты, отдав на групповое изнасилование
Проиграл жену в карты, отдав на групповое изнасилование Просмотров: 22005
Сирота отказывается от жилья, которое получила от городской власти
Сирота отказывается от жилья, которое получила от городской власти 4 Просмотров: 15075
Летом будем выходить на площадь дважды - пророчество астролога на 2021 год
Летом будем выходить на площадь дважды - пророчество астролога на 2021 год
 Просмотров: 14454
Врач посоветовал, какие анализы сдать после коронавируса
Врач посоветовал, какие анализы сдать после коронавируса Просмотров: 8829
Культура
Оксана Забужко рассказала, о чем будет ее следующий роман
Оксана Забужко рассказала, о чем будет ее следующий роман Просмотров: 126
Загнал свой голос в ее избирательный ящик: Показали худшие сцены секса
Загнал свой голос в ее избирательный ящик: Показали худшие сцены секса Просмотров: 1107
Украинская художница выцарапывает уникальные картины на яйцах
Украинская художница выцарапывает уникальные картины на яйцах
6
 Просмотров: 261
"Во времена больших перемен люди ищут простых решений. И строят стены": самое интересное в журнале "Країна"
"Во времена больших перемен люди ищут простых решений. И строят стены": самое интересное в журнале "Країна"
 Просмотров: 189
"Хамерман уничтожает вирусы" выпустили альбом про смерть и тлен
"Хамерман уничтожает вирусы" выпустили альбом про смерть и тлен Просмотров: 72
Больше всего комментируют
7
"Батьківщина" — альтернатива "зеленому" хаосу
6
Умер мэр Харькова Геннадий Кернес
5
Рейтинг "слуг" посыпался - потеряли рекордную поддержку
4
Сирота отказывается от жилья, которое получила от городской власти
4
Зеленский созывает украинских послов на совещание
Голосов: 440
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть