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пятница, 19 февраля 2021 20:46

Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи

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На этой неделе в украинский прокат выходят две американо-британские ленты, украинская документалка о балете и перемонтированая скандальная лента француза Гаспара Ноэ.

О новинках рассказывает кинокритик Оксана Грушанская.

"Мавританец", реж. Кевин Макдоналд, Великобритания и США

В фокусе внимания режиссера Кевина Макдоналда - всегда истории героев, которые по ряду совпадений оказываются как не на своем месте. Или, по крайней мере, так себя чувствуют. Неважно, речь идет о девочке, которая приехала на каникулы к тете, как в фильме "Как я теперь люблю", или о враче, который приехал работать в Уганду, что было в "Последний король Шотландии".

Фильм основан на автобиографической книге "Дневник Гуантанамо". Сюжет вращается вокруг мавританца Мохаммеда Ульд Слахи. Он провел в тюрьме 14 лет по подозрению в преступлении, которого он не совершал. Это история борьбы личности и системы, которая не готова даже допустить мысль о том, что где-то ошиблась.

И фильм не только о несправедливости и ее последствиях, а в первую очередь - о важности сохранять достоинство и ясность мыслей в любой ситуации. По словам самого Слахи, нужно находить счастье даже в крайне безнадежном месте.

Обязательно смотреть сторонникам и поклонницам Бенедикта Камбербэтча или Шейлин Вудли. Также снялись такие звезды, как Джоди Фостер и Закари Ливай.

"Необратимость", реж. Гаспар Ноэ, Франция

Гаспар Ноэ перемонтировал свой триллер "Необратимость" 2002 года. В новой версии почерк режиссера проступил еще более ярко. Звук на частоте 28 кГц, что физически вызывает чувство тревоги. Сцены насилия и насыщенный красный цвет. В этот раз повествование ведется в хронологическом порядке, что делает историю более понятной, и в то же время - куда более невыносимой. В лучшем из смыслов этого слова.

Тот случай, когда скандальность фильма идет перед ним самим. Его премьера состоялась в Каннах 20 лет назад. Уже с первых минут возмущенные зрители покидали зал. Некоторым из них оказали медицинскую помощь. Несколько человек упали в обморок во время сеанса. Режиссер признался, что рассчитывал именно на такую ​​реакцию.

Смотреть всем, кто любит концептуальное кино. И тем, кто хочет разобраться, что это такое. Спойлер: возможно, обратного пути этого увлечения уже не будет.

В главных ролях: Моника Беллуччи и Венсан Кассель.

Автор: Pinterest
  Итальянка Моника Беллуччи и француз Венсан Кассель воплотили супругов в фильме "Необратимость". В новой версии, вышедшей в прокат, история рассказывается в хронологическом порядке.
Итальянка Моника Беллуччи и француз Венсан Кассель воплотили супругов в фильме "Необратимость". В новой версии, вышедшей в прокат, история рассказывается в хронологическом порядке.

"Бальный король", реж. Светлана Лещинская, Украина

Временами, путь к мечте измеряется стоптанными ботинками. В прямом смысле.

Мальчик Макар живет в Новых Санжарах, Полтавская область, и мечтает стать чемпионом по бальным танцам. Однако балетная школа расположена в облцентре. Это 60 км в обе стороны. Впрочем, повод преодолевать такое расстояние трижды в неделю достаточно весомый: эту школу основал Петр Горголь, легендарный преподаватель балета. Вот только, какая цена такого пути?

Документальная лента сразу на нескольких визуальных уровнях поднимает тему таланта и настойчивости, а также верности своей мечте.

Фильм был отобран для показа на Международный фестиваль документального кино "Golden Tree" и Prague International Monthly Film Festival (PIMFF) в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм".

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"Аферистка", реж Дж. Блэйксон, США и Великобритания

Циничная и самоуверенная Марла Грейсон - профессиональный опекун, которого назначает суд для пожилых людей. Она присваивает все их имущество. Натыкается на состоятельную пенсионерку, которая имеет связи с миром гангстеров, по сюжету.

Роли исполняли Розамунд Пайк и Питер Динклэйдж.

Мировая премьера состоялась на Международном кинофестивале в Торонто 12 сентября 2020 года. Также вышел на платформах Netflix и Prime Video.

Режиссер Влад Троицкий и формация Nova Opera представят Re:post-оперу LE. Премьера состоится 25 февраля к юбилею писательницы Леси Украинки.

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