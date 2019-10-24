Премьера сериала "Хранители" побила рекорд

Премьера американского сериала "Хранители" установила рекорд просмотров на канале НВО. Дебютный эпизод вышел 20 октября, его посмотрели 1,5 млн зрителей.

Это лучший результат для новых сериалов НВО со времен выхода шоу "Мир Дикого запада" 2016-го.

Автор: hbo.com "Хранители" продолжают сюжет одноименной серии комиксов компании DC.

"Хранители" продолжают сюжет одноименной серии комиксов компании DC.

Действие происходит в 2019 году в альтернативной реальности США. Должность президента 27 лет занимает актер Роберт Редфорд. Предоставляет материальные возмещения жертвам расовых дискриминаций. Это вызывает недовольство части населения. Белые радикалы создают террористическую группировку "Седьмая кавалерия". Носят маски с изменяющимся узором похожим на психологический тест Роршаха. Нападают на офицеров полиции и их семьи за участие в осуществлении репараций. Власть принимает закон, который требует от полицейских скрывать свою профессию и тоже носить маски, согласно сюжету.

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Шоураннер "Хранителей" — Дэймон Линделоф. Работал над сериалами "Остаться в живых" и "Оставленные".

В супергеройской драме снялись Реджина Кинг, Дон Джонсон и Джереми Айронс.

Авторы музыки — Трент Резнор и Аттикус Росс, композиторы фильмов Дэвида Финчера "Социальная сеть", "Девушка с татуировкой дракона", "Исчезнувшая".

Комикс "Хранители" выходил в течение 1986-1987 годов. Насчитывает 12 выпусков. По сюжету, супергерои помогли США выиграть войну во Вьетнаме. Впоследствии были объявлены вне закона. 2009-го в прокат вышла экранизация режиссера Зака Снайдера.