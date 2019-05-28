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суббота, 15 июня 2019 15:50

Премьера мультфильма "Король Лев"

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Премьера мультфильма &quot;Король Лев&quot;
История львёнка покорила зрителя

15 июня 1994 года в американский прокат вышел полнометражный мультфильм студии Disney "Король Лев".

Сюжет картины напоминает пьесу "Гамлет" английского классика Уильяма Шекспира. Главный герой — лев Симба. Его отец Муфаса — мудрый король Земель Прайда. Однако брат Муфасы, Шрам, тоже мечтает занять трон. Для этого он заручается поддержкой гиен и делает несколько попыток убийства наследника. Спасая сына погибает Муфаса.

Изгнанник Симба возвращается в родные края через много лет. Заставляет дядю признаться в убийстве короля.

В первых вариантах сценария львы боролись за власть в саванне не между собой, а против бабуинов, а некоторые персонажи изображались в образах других животных.

Из-за изменений в сюжете и после решения сделать не просто мультфильм, а мюзикл, от работы над проектом отказались несколько режиссеров. Согласился Дон Хан, который уже сотрудничал со студией Disney в мультфильме "Красавица и чудовище". Режиссер назвал сценарий разрозненным и попросил подготовить финальный вариант на тему "взросление и встреча с реальностью". Команда сценаристов вдохновлялись не только "Гамлетом", но и библейскими легендами про Иосифа и Моисея.

В 1994-м, в год премьеры "Короля Льва", студия Disney делала ставку на другой полнометражный мультфильм — "Покахонтас" про первую встречу англичан с коренными американцами в штате Вирджиния. Но история про взросление африканского львёнка Симбы побила все рекорды кассовых сборов для анимации того времени. Картина заработала $768 млн. — почти $1,3 млрд. на сегодняшние деньги.

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18 июля 2019 года начинается украинский прокат художественного фильма "Король Лев". Режиссером киноадаптации мультфильма стал Джон Фавро. Для создания картины использовали технологии виртуальной реальности. Аналогичный инструмент помог режиссеру в работе над экранизацией "Книги джунглей" Редьярда Киплинга в 2016 году.

Автор: Мария Богатикова
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Дата
15
июня

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Премьера мультфильма "Король Лев"

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