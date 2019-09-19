Представители киноиндустрии написали открытое письмо Зеленскому

 
Ексклюзивы
1/5
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 252
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 1116
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
1 Просмотров: 2277
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Просмотров: 927
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 4104
Здоровье неопытому человеку не доверяем, а государство доверили - Виктор Терен
Здоровье неопытому человеку не доверяем, а государство доверили - Виктор Терен
Просмотров: 333
Разминка, "Сплин" и кофе: как нардепы бегают возле Верховной Рады
Разминка, "Сплин" и кофе: как нардепы бегают возле Верховной Рады
Просмотров: 1089
Украина исчезает с радаров Совета Безопасности ООН - Безсмертный
Украина исчезает с радаров Совета Безопасности ООН - Безсмертный
Просмотров: 2115
Назвали семь вызовов, которые будут влиять на Украину в ближайшие годы
Назвали семь вызовов, которые будут влиять на Украину в ближайшие годы
Просмотров: 954
Живем в российском нарративе - Безсмертный про обмен пленными
Живем в российском нарративе - Безсмертный про обмен пленными
Просмотров: 801
Фото
Все фото
4
5
5
5
22
&quot;Нет обратной связи&quot; - министр сообщил, будут ли выделять госсредства на книги
"Нет обратной связи" - министр сообщил, будут ли выделять госсредства на книги
Центр торговли и первый форпост дорогой на запад: презентовали книгу о городе на Львовщине
Центр торговли и первый форпост дорогой на запад: презентовали книгу о городе на Львовщине
Какой будет поддержка государства в книжной сфере
Какой будет поддержка государства в книжной сфере
Алла Горская и Иван Светличный как идеалы для подражания: к юбилею шестидесятников презентовали альбомы
Алла Горская и Иван Светличный как идеалы для подражания: к юбилею шестидесятников презентовали альбомы
820 событий, 1000 участников и 40 локаций - стартовал 26 Book Forum
820 событий, 1000 участников и 40 локаций - стартовал 26 Book Forum
Видео
Все видео
Попандос и обезьяна с психунами: обзор фильма "Фокстер и Макс"
Попандос и обезьяна с психунами: обзор фильма "Фокстер и Макс"
На Донбассе пройдет допримьерний показ фильма "Толока"
На Донбассе пройдет допримьерний показ фильма "Толока"
"Запрещенный": фильм о Стусе собрал почти 5 млн грн
"Запрещенный": фильм о Стусе собрал почти 5 млн грн
Создали рейтинг лучших мини-сериалов последние 10 лет
Создали рейтинг лучших мини-сериалов последние 10 лет
Вышел официальный трейлер фильма-претендента на "Оскар"
Вышел официальный трейлер фильма-претендента на "Оскар"
Интервью
1/5
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 4104
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5058
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1701
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31185
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
19 сентября 2019
Просмотров: 36
Перший ранок осені
Вранці бачиш, що коло порога й далі, у дворі й на городі, побільшало сухого жовтого вербового листя. Воно береться наче нізвідки, бо крони ...
четверг, 19 сентября 2019 17:26

Представители киноиндустрии написали открытое письмо Зеленскому

  Комментировать

151 представитель киноиндустрии подписал открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому и министру культуры Владимиру Бородянскому.

Украинские кинематографисты обеспокоены инициативой председателя парламентского комитета по гуманитарным вопросам Александра Ткаченко об отмене результатов 11-го конкурса кинопроектов.

"Такое решение приведет к репутационным и финансовым потерям в индустрии", - считают подписанты открытого обращения.

Автор: ukr.lb.ua
  За последние 5 лет в прокат вышло 110 украинских фильмов
За последние 5 лет в прокат вышло 110 украинских фильмов

Работники киноотрасли просят не отменять результаты питчинга и провести конкурс на должность председателя Госкино.

"Последние 5 лет были очень продуктивными для украинской киноотрасли. В прокат вышло 110 украинских полнометражных фильмов. В международных кинофестивалях класса" А "принимали участие 28 кинолент", - пишут в письме.

Драму Наримана Алиева "Домой" показали на Каннском кинофестивале. Фильм будет представлять Украину на премии "Оскар". Лента "Мои мысли тихие" Антонио Лукича стала призером кинофестиваля в Карловых Варах.

"С августа 2014-го по август 2019-го полностью снято 173 фильма. Из них 67 - игровые полнометражные", - отчитывается бывший председатель Госкино Филипп Ильенко.

Среди подписантов открытого письма к президенту - режиссеры Валентин Васянович, Сергей Лозница, Ахтем Сеитаблаев, Роман Бондарчук, актрисы Римма Зюбина, Ирма Витовская, кинокритики Александр Гусев, Дмитрий Десятерик и другие профессионалы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Объявили список номинантов на премию кинокритиков "Киноколо"

11-й питчинг состоялся в конце июля этого года. В нем приняли участие игровые фильмы. В 12-м питчинге будут соревноваться документальные и анимационные ленты. Запланирован на 23-27 сентября. 13-й питчинг, сериальный, Госкино собиралось провести в октябре-ноябре.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Представители киноиндустрии написали открытое письмо Зеленскому». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
сентября

В Киеве взялись за уничтожение голубей

Нашли мумию, покрытую татуировками

Самое читаемое
Вышла из комы и самостоятельно дышит: новые подробности о Заворотнюк
Вышла из комы и самостоятельно дышит: новые подробности о Заворотнюк Просмотров: 59571
Дед сдает: в сети высмеяли Путина
Дед сдает: в сети высмеяли Путина 1 Просмотров: 33123
Таксист умер во время интима (18+)
Таксист умер во время интима (18+)
3
 Просмотров: 28404
Нардеп пришел в Раду с часами за 3,4 млн грн
Нардеп пришел в Раду с часами за 3,4 млн грн Просмотров: 20531
Неделя моды в Лондоне: как стильно и тепло одеваться осенью
Неделя моды в Лондоне: как стильно и тепло одеваться осенью
12
 Просмотров: 19794
Культура
Попандос и обезьяна с психунами: обзор фильма "Фокстер и Макс"
Попандос и обезьяна с психунами: обзор фильма "Фокстер и Макс"
 Просмотров: 9
Объявили список номинантов на премию кинокритиков "Киноколо"
Объявили список номинантов на премию кинокритиков "Киноколо" Просмотров: 36
"Нет обратной связи" - министр сообщил, будут ли выделять госсредства на книги
"Нет обратной связи" - министр сообщил, будут ли выделять госсредства на книги
4
 Просмотров: 477
Центр торговли и первый форпост дорогой на запад: презентовали книгу о городе на Львовщине
Центр торговли и первый форпост дорогой на запад: презентовали книгу о городе на Львовщине
5
 Просмотров: 747
Какой будет поддержка государства в книжной сфере
Какой будет поддержка государства в книжной сфере
5
 Просмотров: 117
Больше всего комментируют
8
Одну из самых сильных санкций мы еще не применяли и Россия это хорошо знает – поверенный США в Украине
7
Зеленский: Инопланетяне не будут вывозить вагонами нашу землю
7
Преподаватель выгонял с лекции за украинский язык
5
Порошенко снова не пришел на допрос
2
Поджог дома Гонтаревой: генпрокурор собирает силовиков
Голосов: 463
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua