Представители киноиндустрии написали открытое письмо Зеленскому

151 представитель киноиндустрии подписал открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому и министру культуры Владимиру Бородянскому.

Украинские кинематографисты обеспокоены инициативой председателя парламентского комитета по гуманитарным вопросам Александра Ткаченко об отмене результатов 11-го конкурса кинопроектов.

"Такое решение приведет к репутационным и финансовым потерям в индустрии", - считают подписанты открытого обращения.

Автор: ukr.lb.ua За последние 5 лет в прокат вышло 110 украинских фильмов

Работники киноотрасли просят не отменять результаты питчинга и провести конкурс на должность председателя Госкино.

"Последние 5 лет были очень продуктивными для украинской киноотрасли. В прокат вышло 110 украинских полнометражных фильмов. В международных кинофестивалях класса" А "принимали участие 28 кинолент", - пишут в письме.

Драму Наримана Алиева "Домой" показали на Каннском кинофестивале. Фильм будет представлять Украину на премии "Оскар". Лента "Мои мысли тихие" Антонио Лукича стала призером кинофестиваля в Карловых Варах.

"С августа 2014-го по август 2019-го полностью снято 173 фильма. Из них 67 - игровые полнометражные", - отчитывается бывший председатель Госкино Филипп Ильенко.

Среди подписантов открытого письма к президенту - режиссеры Валентин Васянович, Сергей Лозница, Ахтем Сеитаблаев, Роман Бондарчук, актрисы Римма Зюбина, Ирма Витовская, кинокритики Александр Гусев, Дмитрий Десятерик и другие профессионалы.

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11-й питчинг состоялся в конце июля этого года. В нем приняли участие игровые фильмы. В 12-м питчинге будут соревноваться документальные и анимационные ленты. Запланирован на 23-27 сентября. 13-й питчинг, сериальный, Госкино собиралось провести в октябре-ноябре.