Представитель Украины на Евровидении группа Go_A готовит сюрприз для Андрея Данилко

31-летняя Екатерина Павленко присоединилась к группе Go_A в качестве бэк-вокалистки в 2012-м. Через два года стала солисткой. Группа играет электро-фолк. В этом году Go_A победили в национальном отборе Евровидения. Должны были представлять Украину на песенном конкурсе в Нидерландах. Карантин из-за пандемии коронавируса заставил Европейский вещательный союз изменить формат.

Группа Go_А примет участие в специальном онлайн-шоу "Чествование песен Евровидения".

Пообщались с Екатериной Павленко накануне выступления.

За 8 лет существования Go_A группа пережила 14 изменений в составе. Как присоединились к коллективу?

Группа уже играла где-то два месяца. Решили записать песню с фольклорным голосом. У их солистки был эстрадный вокал. Я тогда вела фольклорный кружок в Киевском институте декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука. Одна из моих учениц была женой участника Go_A, что играл на свирели. Она меня посоветовала. Два года я была в группе на бэк-вокале, исполняла этническим голосом некоторые партии. У основателя группы Тараса Шевченко изначально была идея сочетать современную и народную музыку. Вокалистки менялись постоянно. Проект некоммерческий. Официальная дата создания группы - 20 декабря 2012 года. Мы тогда выпустили свою первую песню. Я пришла в ноябре. Поэтому можно сказать, что в коллективе с самого начала.

Вы до сих пор руководите хором ветеранов. Как начинали свою преподавательскую деятельность?

- В институте Бойчука я дорабатывала. С девушками занималась в течение 6 лет. У нас сложился хороший костяк. Мы и в Польшу ездили выступать, и в львовском театре имени Леси Украинки у нас было два сольных концерта. Но студентки закончили обучение и разъехались кто куда. Плюс в институте сменилось руководство. Начались проблемы с помещением. Стало сложно собираться на репетиции. За полгода до этого я начала заниматься с хором Березанского дома культуры. Коллективу уже 35 лет. Его участникам от 65 до 96 лет. У них до моего прихода был хороший репертуар: много патриотических, военных песен. Я сделала акцент на фольклоре. При моем руководстве, полгода назад хор получил звание народного. У нас были очень большие творческие планы, но из-за Евровидения отложились. Сейчас я взяла отпуск по собственному желанию. Руководство с пониманием отнеслось. Все за меня болеют. Так случилось, что мы победили в национальном отборе, и я взяла еще один отпуск. До этого почти три года не брала. Но потом начался карантин. Нельзя собираться на репетиции. А дистанционно не позанимаешься, потому что у пожилых людей не у всех есть смартфоны.

Солистка группы Go_A Екатерина Павленко руководит хором в городе Березань Киевской области.

В кого у вас такой голос?

- У меня в семье все пели. Но музыкального образования в семье ни у кого не было. Прабабушка Екатерина пела в церковном хоре. А бабушку Ольгу, по маминой линии, в 1970-х приглашали в хор Веревки, но ее не выпустили из колхоза. Это для нее была очень большая травма. Всю жизнь об этом вспоминала. А мама Светлана в молодости играла в рок-группе на гитаре. Это тогда называлось вокально-инструментальный ансамбль. Сейчас поет в фольклорном ансамбле "Красная калина", на базе Нежинского дома культуры.

Почему решили принять участие в нацотборе Евровидения?

Я смотрела Евровидение и думала, как бы было здорово, если бы мы туда пошли.

- Я смотрела Евровидение и думала, как бы было здорово, если бы мы туда пошли. Хотелось показать себя большей аудитории. Но не знала, как туда пробиться. Знакомые говорили, что туда не так просто попасть. И мы тоже так думали. Наши слушатели писали, чтобы мы приняли участие. В группе произошла очередная смена состава. Мы взяли нового гитариста и свирельщика. Создался прикольный коллектив. Впервые в группе все любят фольклор. И вдруг звонок. Музыкальный продюсер Национального отбора Евровидения Руслан Квинта услышал нашу песню и сказал, чтобы нас нашли и предложили прийти на конкурс. Это уже потом Квинта сказал в одном из интервью. Если бы нам не позвонили, мы бы так и не решились.

Есть версия, что ваша песня "Соловей" - об истории любви из поэмы Тараса Шевченко "Катерина". Как вы относитесь к таким интерпретациям?

- Прикольно читать истории слушателей, что они увидели в этой песне. Каждый свою. Музыка - это искусство, которое вызывает ассоциации. Даже некоторые истории хейтеров были интересные. У людей работает фантазия. После того, как мы победили в нацотборе, я поняла, насколько эта песня для меня важна.

Я, даже сама не осознавая того, рассказала свою историю, которую уже давно хотела проговорить и закрыть гештальт. Здесь все получилось, как в кино.

Я, даже сама не осознавая того, рассказала свою историю, которую уже давно хотела проговорить и закрыть гештальт. Здесь все получилось, как в кино. В 18 лет влюбилась. Встречались тайно ночью. Его мама была против. Жила тогда в Нежине. У меня под окном вишневый сад. Весной все, как в снегу, от цвета. И соловьи утром поют, как домой прихожу. Я сказала парню: решай сам, мне все равно. История легла в основу песни. У меня лучше всего получается создавать что-то новое в процессе джема. Как-то собрались у моего друга и начали джемить. Приехал знакомый из Киева, он битбоксил. Начали петь фольклор. Под этот битбокс, было такое впечатление, что написали целый альбом. Было много классных песен. "Соловей" осталась в памяти. Искали песню для Евровидения. Этот черновой вариант был у меня в голове, но припева не было. Затем дописала его, когда ехала в маршрутке. Записали песню, подали заявку, нас позвали на прослушивание. Перед нацотбора нам сказали, что на Евровидение нельзя народный текст и чтобы мы переписали. Я не знала как, потому что считала, что песня совершенна. Но это была прекрасная возможность вернуть историю в несколько иную сторону. Потому что в предыдущей версии девушка страдала, что ее бросил парень. А в последней - героиня вышла из ситуации достойно. Типа это не ты решаешь, а я. Так, как у меня в свое время было.

Не страшно было, что судьи могут занизить баллы за украинский язык?

- Я думала даже, что так и будет. Это была одна из причин, почему мы не шли раньше. К тому же у нас не было продюсеров, которые нас могли заступиться. Мы очень боялись, что телевидение может сделать любую историю о нас. Мы не хотели, чтобы нас выставили в каком-то неприглядном свете. Но мы попали в очень классные руки. С первого дня к нам отнеслись с пониманием. В принципе номер мы сами делали. Но оформление, свет, эту всю графику, костюмы предоставили телевизионщики. Организаторы сделали все, чтобы наш номер выглядел круто. У меня из-за этого почти постоянно были глаза на мокром месте от того, что мы попали к людям, которые искренне нам помогают. Мне не верилось. Мы 7 лет до того сталкивались с трудностями. То в фестивале не брали, то музыкальные издания критиковали. Поэтому не верили, что так может быть. Мы будто к родственникам своим приехали, которые очень нас любят. Все сложилось само собой. Нас в прошлом году звали на Х-фактор и мы не согласились пойти. И я сейчас понимаю насколько все классно получилось. Мы просто пришли, как группа, которую никто не знает и сделали новую историю. В первую очередь надо созреть самому. Даже если год назад мы бы пошли на Евровидение я морально была не готова.

Как отреагировали на критические сообщения фронтмена группы "Антитела" Тараса Тополи?

- Никогда не интересовалась творчеством этой группы. Знала только, что у них есть прикольный кавер на скрябинивськи "Корабли". Потом уже когда меня начали спрашивать журналисты, что мы думаем по поводу Тополя, то пришлось почитать что там за пост.

Понимаю, что не всем понравилось, что мы победили.

Понимаю, что не всем понравилось, что мы победили. Это нормальная побочная реакция. Хейтеры есть у всех и никто не идеален. Мне еще повезло, что я нормально реагирую на критику. Я знаю кто я, зачем мы пришли, что сделали. Если это конструктивная критика, которая может делать нас лучше, я с удовольствием ее почитаю, как альтернативный взгляд. А если это просто хейт, то мне кажется нет смысла на него обращать внимание.

Вы планировали расширять команду. Уже сделали это?

- В процессе. Мы еще не знаем за что браться. Потому что почти все профессионалы уже работают в других проектах. К тому же Go_A группа не совсем стандартная. Мы хотим оставаться ближе к людям, дальше продвигать нашу философию, а не подстраиваться под рынок. Хотим найти человека, который понимает фольклор и искренне его любит. Было такое, что мы брали менеджера, а она совсем не понимала, что мы делаем и начинала предлагать стратегии, которые нам не подходят. Это только вредило больше чем помогало.

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То, что Евровидение перенесли на следующий год вам на руку?

- Мы были готовы выступить, но до 2021-го сможем подготовиться еще лучше. В этом году очень спешили, потому что много нюансов не знали. Евровидение в онлан-режиме уникальное. Это очень богатый опыт для нас. К тому же мы нашли очень много еврофанов даже среди стран, не участвующих в Евровидении. Наша песня очень классно зашла всем. Нам писали из Канады, Латинской Америки, Филиппин, Бельгии. С нами уже связывались агенты из Испании. В Польше также очень зашел наш "Соловей". Песня работает на нашу узнаваемость.

То это для фанатов вы сделали караоке-версию и написали текст песни "Соловей" латиницей?

- Часть украинцев пишут: классно, что песня на украинском и наша культура будет представлена ​​в Европе, другие - срочно переведите на английский, потому что займете последнее место. А фаны из-за границы в восторге от того, что мы поем на украинском. Потому что это наша фишка. Они переводят текст, разбирают эту историю по крупицам, пытаясь понять, что там произошло. Интересно наблюдать насколько их эта история задела. Очень многие участники Евровидения поднимают в своих песнях глобальные темы. Наша песня зашла из-за того, что она личная и резонирует у людей. Многие испытывали такое. Когда ты влюблен и кто против этого. В Инстаграме нас отмечали фаны, которые пытались петь на украинском. Им очень нравится язык. Некоторые люди в Европе даже не знали, что в Украине есть свой язык и что он такой классный. Думали, что все здесь говорят по-русски.

В связи с коронавирусом Евровидение перенесли, однако в некоторых странах проводили альтернативное онлайн-шоу. Одна из них Исландия, где вы заняли первое место во втором туре.

- Нам сбросили статью об этом и мы были очень удивлены. Даже не подозревали, что в Исландии самостоятельно решают для себя кто победитель Евровидения. Это было очень приятно лично для меня. Ведь я давно мечтаю поехать в Исландию. А если это будут гастроли, то это будет еще лучше. Мне нравится исландский музыка. Там очень интересные самобытные группы и я долгое время слушаю их.

В следующем году будете представлять Украину на Евровидении, но должны написать новую песню.

- Мы начали писать новые песни. Ведь сейчас карантин и решили не терять время. Но я не скажу, что пишем конкретную песню на Евровидение. К конкурсу еще целый год, а песня должна быть актуальной. Надо посмотреть чем живет мир. Мне кажется оно придет позже, но мы постоянно об этом думаем. И если почувствуем, что та или иная песня подходит для Евровидения возьмем ее.

Песня будет украинский?

- Конечно. Хотя я сейчас начала подтягивать английский на карантине. Недавно мне даже удалось пообщаться с участником из Швейцарии. Это мой фаворит нынешний. Его песня для меня победитель этого года.

Появились ли у вас какие-то идеи, задумки по поводу дуэтов, творческого сотрудничества?

- Как я уже говорила - мне нравится представитель Швейцарии Gjon's Tears. У меня даже были мысли, что классно было бы с ним сделать какую коллаборацию. Потом мне сбрасывают интервью, где его спросили с кем бы он хотел спеть. Он начинает очень долго говорить, что ему важно, чтобы человек с которым он будет делать эту коллаборацию был с похожим мировоззрением и чтобы это все было по-честному. Смотрю и думаю - как классно он это все думает, как и я. И тут он вдруг говорит, что он бы хотел спеть с группой Go_A. Поэтому возможно это и произойдет. В следующем году мы с ним договорились встретиться, ведь его тоже оставили представлять Швейцарию.

Готовитесь к участию в Евровидении онлайн. Расскажите, что это вообще будет?

- Все видео снимаются дома. Мы поддерживаем лозунг - Stay home. Мы должны были участвовать в мадридской вечеринке. К Евровидению мы также должны были посетить Лондон, Амстердам и Израиль. Сейчас организаторы Евровидения пытаются все сделать в домашнем формате. Запустили челлендж. Еврофаны выбирают песню из прошлых конкурсов, на которую мы должны сделать кавер. Победила песня Верки Сердючки Dancing Lasha Tumbai, которая в 2007-м заняла 2 место. Спели в своем стиле. Для Андрея Данилко это тоже будет сюрприз. 15 мая будем презентовать ее в этом шоу. А 16 мая покажут наше видео, и мы там вместе со всеми участниками Евровидения выполним совместную песню.

12 травня началась трансляция "Чествование песен Евровидение" на официальном Youtube-канале конкурса. Распределение участников по результатам предварительного жеребьевки. Планируют показать клипы представителей каждой страны. Соревноваться участники шоу не будут. Но смогут пообщаться с блогерами и поклонниками Евровидения.