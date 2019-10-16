Правила отбора на "Евровидение-2020" изменили

Отбор на "Евровидение" уже начато. Фото: пресс-служба СТБ

Старт на национальный отбор на "Евровидение-2020" объявили телеканалы СТБ и UA: Общественное вещание.

Прием анкет начнется с сегодняшнего дня, 16 октября, сообщила пресс-служба СТБ.

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В этом году правила отбора обновили. Согласно условиям, конкурсанты должны отказаться от выступлений в стране-агрессоре.

Теперь участником национального отбора может быть исполнитель или коллектив, который не совершал концертной деятельности на территории Российской Федерации с 2014 года, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины. По выявлению нарушений правил участники национального отбора могут быть дисквалифицированы.

"После прошлогоднего финала мы серьезно задумались над тем, какие изменения необходимы для того, чтобы наша страна ежегодно присутствовала на Евровидении. Мы провели ряд встреч, чтобы разработать все необходимые дополнения в правила, и в этом году планируем уделить отбору представителя Украины особое внимание ", - заявила директор телеканала СТБ Людмила Семчук.

Другие правила отбора остались прежними. Конкурс будет состоять из 3 этапов: всеукраинский онлайн-сбор анкет (продлится до 25 декабря включительно), телевизионные полуфиналы (8 и 15 февраля) и финал, во время которого Украина назовет своего представителя на "Евровидение-2020" (22 февраля).

Бельгия и Испания уже выбрали певцов, которые представят их страны на международном песенном конкурсе Евровидение-2020.