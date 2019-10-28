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понедельник, 28 октября 2019 21:45

Появился трейлер к сериалу "Дракула" от создателей "Шерлока"

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Вышел трейлер сериала "Дракула". Шоу покажут на британском телеканале BBC и стриминговом сервисе Netflix. Будет состоять из 3 эпизодов продолжительностью полтора часа.

Автор: youtube.com
  Премьера сериала "Дракула" состоится этой зимой.
Премьера сериала "Дракула" состоится этой зимой.

В основе сюжета лежит одноименный роман ирландского писателя Брэма Стокера 1897-го.

Действие сериала происходит в Трансильвании, исторической области на севере Румынии. В поисках крови вампир Дракула покидает свой замок и уезжает в Лондон. Там встречает охотника на вампиров профессора Ван Гельсинга, по сюжету.

Главную роль исполняет датский актер и музыкант Класс Банг. Снялся в триллере "Девушка в паутине" 2018-го.

Сценаристы — англичанин Марк Гэтисс и шотландец Стивен Моффат. Работали над сериалом "Шерлок" с Бенедикт Камбербэтчем.

Премьера состоится зимой.

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В 1921 году немецкий режиссер Фридрих Вильгельм Мурнау захотел экранизировать "Дракулу" Брэма Стокера. Однако киностудия Prana Film не смогла приобрести права на использование произведения. Постановщику пришлось изменить имена главных героев и переиначить сюжет, чтобы выпустить черно-белый немой фильм "Носферату. Симфония ужаса". В ленте книжный Дракула стал Графом Орлоком, а имя Ван Хельсинга изменили на профессора Бульвера. В финале фильма Граф умирает от солнечного света, а по книге ему в сердце вонзают нож.

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