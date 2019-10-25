Появился тизер украинской комедии по мотивам народной сказки и фильма Хичкока

Вышел тизер авантюрной комедии "В дело вмешивается Остап Гуляй". Фильм является полнометражным дебютом режиссера Максима Лукашова.

Автор: facebook.com Вышел тизер авантюрной комедии "В дело вмешивается Остап Гуляй"

Источниками вдохновения стали украинская народная сказка "Господин Коцкий", фильмы "39 ступеней" Альфреда Хичкока и "Большой Лебовски" братьев Коэн.

Остап — безработный киевлянин. Однажды к нему приходит знаменитая поэтесса Юлита. Она прячется от пророссийских террористов, потому что стала нежелательным свидетелем их дел. Женщину убивают в квартире Остапа. Он убегает от полиции в Одессу. Агенты Службы безопасности Украины следят за ним, надеясь выйти на след боевиков. Мужчина тем временем пытается закрутить роман с журналисткой Соломией, по сюжету.

"Еще в студенческие годы у меня появилась идея написать сценарий, в котором в Крыму назревает бунт но на пути террористам становится обычный киевский парень, случайно втянут в события. Затем состоялась аннексия, и я прекратил работать над текстом. Впоследствии вдохновение вернулось", — говорит Лукашов.

Главные роли исполняют Юрий Фелипенко, Наталья Денисенко, Андрей Мороз, Валентина Войтенко, Павел Левицкий.

Для съемок картины авторы планируют запустить краудфандингову кампанию и подать заявку на участие в питчинг Госкино.

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Во время съемок Тизер консультантом стал Виктор Ягуней, генерал-майор запаса и бывший заместитель председателя СБУ.