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Появился тизер украинской комедии по мотивам народной сказки и фильма Хичкока

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Вышел тизер авантюрной комедии "В дело вмешивается Остап Гуляй". Фильм является полнометражным дебютом режиссера Максима Лукашова.

Автор: facebook.com
  Вышел тизер авантюрной комедии "В дело вмешивается Остап Гуляй"
Вышел тизер авантюрной комедии "В дело вмешивается Остап Гуляй"

Источниками вдохновения стали украинская народная сказка "Господин Коцкий", фильмы "39 ступеней" Альфреда Хичкока и "Большой Лебовски" братьев Коэн.

Остап — безработный киевлянин. Однажды к нему приходит знаменитая поэтесса Юлита. Она прячется от пророссийских террористов, потому что стала нежелательным свидетелем их дел. Женщину убивают в квартире Остапа. Он убегает от полиции в Одессу. Агенты Службы безопасности Украины следят за ним, надеясь выйти на след боевиков. Мужчина тем временем пытается закрутить роман с журналисткой Соломией, по сюжету.

"Еще в студенческие годы у меня появилась идея написать сценарий, в котором в Крыму назревает бунт но на пути террористам становится обычный киевский парень, случайно втянут в события. Затем состоялась аннексия, и я прекратил работать над текстом. Впоследствии вдохновение вернулось", — говорит Лукашов.

Главные роли исполняют Юрий Фелипенко, Наталья Денисенко, Андрей Мороз, Валентина Войтенко, Павел Левицкий.

Для съемок картины авторы планируют запустить краудфандингову кампанию и подать заявку на участие в питчинг Госкино.

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Во время съемок Тизер консультантом стал Виктор Ягуней, генерал-майор запаса и бывший заместитель председателя СБУ.

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