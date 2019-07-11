Появились первые кадры и подробности фильма "Оно 2"

Режиссер фильма "Оно 2" Андрес Мускетти сообщил первые подробности сюжета будущей картины. Премьера состоится 5 сентября. Серия фильмов "Оно" рассказывает о детях-аутсайдерах, которые противостоят демону в образе клоуна. Снято по роману Стивена Кинга.
"Все, что зрителям понравилось в фильме - юмор, эмоции, хоррор - будет и в сиквеле. В некоторых случаях даже в больших количествах", - рассказывает режиссер.
Дети выросли и разъехались по разным городам. Только один из них остался в городе, где много лет назад происходили ужасные убийства. Он замечает, что злой клоун возвращается. Мужчина звонит друзьям детства. Вместе они попытаются преодолеть потустороннее зло во второй раз, по сюжету.
Фильм будет отличаться от книги, но сохранит его структуру. В картине поочередно покажут жизнь детей и взрослых.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Готовый фильм "Черный ворон" показали Госкино
Фильм "Оно" 2017 года режиссера Андреса Мускетти считается самым прибыльным кино- ужасом всех времен. Он собрал $ 700 млн при бюджете в $ 30 млн.
Комментарии