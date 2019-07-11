Появились первые кадры и подробности фильма "Оно 2"

Режиссер фильма "Оно 2" Андрес Мускетти сообщил первые подробности сюжета будущей картины. Премьера состоится 5 сентября. Серия фильмов "Оно" рассказывает о детях-аутсайдерах, которые противостоят демону в образе клоуна. Снято по роману Стивена Кинга.

Автор: imdb.com В фильме будет присутствовать сюжетная линия о детях из первой части.

"Все, что зрителям понравилось в фильме - юмор, эмоции, хоррор - будет и в сиквеле. В некоторых случаях даже в больших количествах", - рассказывает режиссер.

Дети выросли и разъехались по разным городам. Только один из них остался в городе, где много лет назад происходили ужасные убийства. Он замечает, что злой клоун возвращается. Мужчина звонит друзьям детства. Вместе они попытаются преодолеть потустороннее зло во второй раз, по сюжету.

Автор: imdb.com Исполнитель роли злого клоуна Билл Скарсгард утверждает, что персонаж стал еще страшнее.

Фильм будет отличаться от книги, но сохранит его структуру. В картине поочередно покажут жизнь детей и взрослых.

Автор: imdb.com Одну из ролей исполнил комик Билл Хейдер.

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Фильм "Оно" 2017 года режиссера Андреса Мускетти считается самым прибыльным кино- ужасом всех времен. Он собрал $ 700 млн при бюджете в $ 30 млн.