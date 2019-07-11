Появились первые кадры и подробности фильма "Оно 2"

 
Ексклюзивы
1/5
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
Просмотров: 3870
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Просмотров: 846
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Просмотров: 531
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Просмотров: 873
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
3 Просмотров: 387
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Просмотров: 1485
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 513
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
1 Просмотров: 1386
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
Просмотров: 666
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
2 Просмотров: 3186
Фото
Все фото
25
3
18
42
5
От Триполья до Киевской Руси - в столичном музее открылась выставка древностей
От Триполья до Киевской Руси - в столичном музее открылась выставка древностей
Русалочку Ариэль сыграет темнокожая актриса
Русалочку Ариэль сыграет темнокожая актриса
Хрень все эти ваши условности: как прошел рок-фестиваль Дунайская сечь - 2019
Хрень все эти ваши условности: как прошел рок-фестиваль Дунайская сечь - 2019
В Опошне на Полтавщине отгуляли Национальный фестиваль гончарства - фото
В Опошне на Полтавщине отгуляли Национальный фестиваль гончарства - фото
Канадская театральная компания показала в Киеве спектакль-зингшпиль
Канадская театральная компания показала в Киеве спектакль-зингшпиль
Видео
Все видео
Показали одежду горожан средневекового Львова
Показали одежду горожан средневекового Львова
Конституционный Суд рассматривает жалобы украинских артистов
Конституционный Суд рассматривает жалобы украинских артистов
Готовый фильм "Черный ворон" показали Госкино
Готовый фильм "Черный ворон" показали Госкино
Барт наркоман, Гомер - охранник тюрьмы: Симпсонов пересняли на российский манер
Барт наркоман, Гомер - охранник тюрьмы: Симпсонов пересняли на российский манер
На фестивале классической музыки покажут письма отца Моцарта
На фестивале классической музыки покажут письма отца Моцарта
Интервью
1/5
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 513
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2304
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
1 Просмотров: 684
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1854
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1917
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
08 июля 2019
Просмотров: 1422
Доїхати до Леґедзиного
Умінню моєї старшої доньки потрапляти в халепи навіть я позаздрю. У часи її навчання в Черкаському університеті страшно було знімати слухавку. ...
четверг, 11 июля 2019 11:40

Появились первые кадры и подробности фильма "Оно 2"

  Комментировать

Режиссер фильма "Оно 2" Андрес Мускетти сообщил первые подробности сюжета будущей картины. Премьера состоится 5 сентября. Серия фильмов "Оно" рассказывает о детях-аутсайдерах, которые противостоят демону в образе клоуна. Снято по роману Стивена Кинга.

Автор: imdb.com
  В фильме будет присутствовать сюжетная линия о детях из первой части.
В фильме будет присутствовать сюжетная линия о детях из первой части.

"Все, что зрителям понравилось в фильме - юмор, эмоции, хоррор - будет и в сиквеле. В некоторых случаях даже в больших количествах", - рассказывает режиссер.

Дети выросли и разъехались по разным городам. Только один из них остался в городе, где много лет назад происходили ужасные убийства. Он замечает, что злой клоун возвращается. Мужчина звонит друзьям детства. Вместе они попытаются преодолеть потустороннее зло во второй раз, по сюжету.

Автор: imdb.com
  Исполнитель роли злого клоуна Билл Скарсгард утверждает, что персонаж стал еще страшнее.
Исполнитель роли злого клоуна Билл Скарсгард утверждает, что персонаж стал еще страшнее.

Фильм будет отличаться от книги, но сохранит его структуру. В картине поочередно покажут жизнь детей и взрослых.

Автор: imdb.com
  Одну из ролей исполнил комик Билл Хейдер.
Одну из ролей исполнил комик Билл Хейдер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Готовый фильм "Черный ворон" показали Госкино

Фильм "Оно" 2017 года режиссера Андреса Мускетти считается самым прибыльным кино- ужасом всех времен. Он собрал $ 700 млн при бюджете в $ 30 млн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Появились первые кадры и подробности фильма "Оно 2"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
июля

36 жизней за 20 минут обстрела: 5-я годовщина расстрела украинских военных в Зеленополье

Украинскому воину дали 10 лет

Известного банкира убит на дуэли

Сладкое, которое использовали как афродизиак

Самое читаемое
Американцы построили штаб для украинского флота
Американцы построили штаб для украинского флота
11
 Просмотров: 45492
Обнаженная Каменских и Астафьева в коже: что постят в сеть звезды украинского шоубиза
Обнаженная Каменских и Астафьева в коже: что постят в сеть звезды украинского шоубиза
16
 Просмотров: 31188
&quot;Плохо слышишь меня?&quot; - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
"Плохо слышишь меня?" - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
 13 Просмотров: 22843
Загадочная смерть женщины и ее сыновей: первые результаты экспертизы
Загадочная смерть женщины и ее сыновей: первые результаты экспертизы Просмотров: 16686
Сначала умерли дети: подробности загадочной гибели матери и сыновей (ФОТО)
Сначала умерли дети: подробности загадочной гибели матери и сыновей (ФОТО)
3
 Просмотров: 13329
Культура
A$AP Rocky отменил выступление в Украине
A$AP Rocky отменил выступление в Украине Просмотров: 189
Atlas Weekend-2019: что послушать на столичном фестивале
Atlas Weekend-2019: что послушать на столичном фестивале Просмотров: 243
Софи Лорен согласилась сняться в фильме после 10-летнего перерыва
Софи Лорен согласилась сняться в фильме после 10-летнего перерыва Просмотров: 675
Показали одежду горожан средневекового Львова
Показали одежду горожан средневекового Львова
 Просмотров: 936
Конституционный Суд рассматривает жалобы украинских артистов
Конституционный Суд рассматривает жалобы украинских артистов
 Просмотров: 657
Больше всего комментируют
16
Зеленский оставил украинцев без парада на День Независимости
14
Тимошенко снова решила попиариться с сосиской
13
"Плохо слышишь меня?" - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
7
Дубль 2. Владелец NewsOne заявил, что телемост с Россией будет
5
"Украина превыше всего!" - националисты пикетировали Офис президента
Голосов: 1001
Голосование Кто бы наилучше представил Украину на Евровидении 2019 в Тель-Авиве?
  • Freedom Jazz
  • Yuko
  • Maruv
  • Brunettes Shoot Blondes
  • KAZKA
  • Анна-Марія
  • Кто-то из полуфиналистов Нацотбора
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua