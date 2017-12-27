Повалий возвращается в Украину

 
Ексклюзивы
1/5
Тимчук рассказал о масштабах шпингунськои сетки россиян в Украине
Тимчук рассказал о масштабах шпингунськои сетки россиян в Украине
Просмотров: 1242
Маневры Порошенко могут перевернуть властное авто - эксперт
Маневры Порошенко могут перевернуть властное авто - эксперт
Просмотров: 2187
Около полутысячи человек на Майдане пили кофе
Около полутысячи человек на Майдане пили кофе
1 Просмотров: 4869
"Прожили, и слава Богу" - нардепы оценили результаты 2017-го
"Прожили, и слава Богу" - нардепы оценили результаты 2017-го
Просмотров: 315
Порошенко тормозит назначение главы Нацбанка
Порошенко тормозит назначение главы Нацбанка
Просмотров: 558
В БПП начинается шторм
В БПП начинается шторм
1 Просмотров: 4519
Отставка Данилюка может окончательно завалить коалицию
Отставка Данилюка может окончательно завалить коалицию
Просмотров: 891
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Просмотров: 1836
Порошенко может проиграть
Порошенко может проиграть
29 Просмотров: 6786
Певец, который стал украинским героем: история Василия Слипака
Певец, который стал украинским героем: история Василия Слипака
Просмотров: 2511
Фото
Все фото
9
20
9
40
34
&quot;Женщину определяет не одежда, а энергия&quot;: Кароль снялась в откровенной фотосессии
"Женщину определяет не одежда, а энергия": Кароль снялась в откровенной фотосессии
Показали забавные комиксы о жизни зимой
Показали забавные комиксы о жизни зимой
Родители возмутились из-за ошибок в детских книгах
Родители возмутились из-за ошибок в детских книгах
В шапке, с бюстом, в венке: Как самая популярная картина Мона Лиза стала иконой поп-арта
В шапке, с бюстом, в венке: Как самая популярная картина Мона Лиза стала иконой поп-арта
Пистолеты карпатских опрышков и мечи скифских женщин-воинов показали на выставке украинского оружия
Пистолеты карпатских опрышков и мечи скифских женщин-воинов показали на выставке украинского оружия
Видео
Все видео
Американка оригинально сыграла "Щедрик"
Американка оригинально сыграла "Щедрик"
Африканцы спели украинские колядки
Африканцы спели украинские колядки
Актер из сериала "Сваты" сказал, что думает о его запрете в Украине
Актер из сериала "Сваты" сказал, что думает о его запрете в Украине
Появился трейлер американской комедии "Опасный бизнес"
Появился трейлер американской комедии "Опасный бизнес"
ONUKA сыграли "Щедрик" в аэропорту
ONUKA сыграли "Щедрик" в аэропорту
Интервью
1/5
После революций Украина должна пройти Эволюцию достоинства - Скоцик
После революций Украина должна пройти Эволюцию достоинства - Скоцик
Просмотров: 315
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Просмотров: 1836
Порошенко может проиграть
Порошенко может проиграть
29 Просмотров: 6786
Ежегодно можно обеспечивать жильем от 3 до 5 тысяч переселенцев - эксперт
Ежегодно можно обеспечивать жильем от 3 до 5 тысяч переселенцев - эксперт
Просмотров: 225
Любой проект, если он выполнен профессионально и с любовью, оставляет в душе автора неизгладимый след - Гулык
Любой проект, если он выполнен профессионально и с любовью, оставляет в душе автора неизгладимый след - Гулык
Просмотров: 396
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
26 декабря 2017
Просмотров: 513
Я — з агро
Після робочого дня забігаю в наш невеликий супермаркет. Яблука, огірки, хурма — все у великих ящиках. Із цінниками тут вічні нерозуміння. ...
среда, 27 декабря 2017 00:38

Повалий возвращается в Украину

  Комментировать
Повалий возвращается в Украину
Певица Таисия Повалий приедет в Киев.

Певица Таисия Повалий, которая сбежала в Россию после Евромайдана, на новогодние праздники собирается вернуться в Киев.

Об этом сообщает "Собеседник".

В Украину Повалий и ее муж Игорь Лихута прилетят 27 декабря.

"Все близкие получат от меня новогодние подарки. Обычно я дарю новогодние ёлочные игрушки. Иду в магазин сама и выбираю что-то новенькое. Игрушки сейчас такие красивые: яркие, блестящие. Мои родные всегда очень радуются им", - рассказала Повалий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 6 украинских звезд, которые не постеснялись поехать за "Золотым граммофоном"

Летом певица Таисия Повалий, которая в последнее время живет и выступает в России, приезжала в Киев на юбилей Павла Зиброва. "Мы с Таисией Повалий и Игорем Лихутой дружим давно", - сказала жена Павла Зиброва.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Повалий возвращается в Украину». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
декабря

На строительство храма святой Софии потратили три годовых бюджета Византии

Самое читаемое
&quot;Женщину определяет не одежда, а энергия&quot;: Кароль снялась в откровенной фотосессии
"Женщину определяет не одежда, а энергия": Кароль снялась в откровенной фотосессии
9
 Просмотров: 39059
Над Донбассом наблюдали странное атмосферное явление
Над Донбассом наблюдали странное атмосферное явление
6
 2 Просмотров: 38922
Египет и Доминикана: где нежатся под солнцем украинские футболисты
Египет и Доминикана: где нежатся под солнцем украинские футболисты
26
 Просмотров: 28804
Икона уличной моды: 57-летний продавец овощей поразил тонким чувством стиля
Икона уличной моды: 57-летний продавец овощей поразил тонким чувством стиля
6
 Просмотров: 12024
В Украине будет не по-зимнему тепло
В Украине будет не по-зимнему тепло Просмотров: 9958
Больше всего комментируют
22
"Украина для украинцев": центр Одессы изрисовали антисемитскими надписями
4
Особый статус Донбасса и снятия блокады - озвучили позицию России по будущему Минских соглашений
4
"Ужас в Макеевке" - показали фото предновогоднего города
3
На "выборах" в Госдуму в Крыму не будет спосетригачив ЕС и ОБСЕ
3
"У нас нет закона о запрете выступлений" - Олег Винник рассказал о гастролях в России
Голосов: 137
Голосование Премьеру какого украинского фильма Вы ожидаете больше всего?
  • "Когда падают деревья" (реж. Марыся Никитюк)
  • "Тарас. Возвращение" (реж. Александр Денисенко)
  • "Позывной Бандерас" (реж. Заза Буадзе)
  • "Свингеры" (реж. Андрейс Экис)
  • "Дикое поле" (по роману Сергея Жадана "Ворошиловград", реж. Ярослав Лодыгин)
  • "Брама" (реж. Владимир Тихий)
  • "Тайный дневник Симона Петлюры" (реж. Лесь Янчук)
  • "Похищенная принцесса Руслан и Людмила" (реж. Олег Маламуж)
Просмотреть