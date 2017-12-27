Повалий возвращается в Украину

Певица Таисия Повалий приедет в Киев.

Певица Таисия Повалий, которая сбежала в Россию после Евромайдана, на новогодние праздники собирается вернуться в Киев.

Об этом сообщает "Собеседник".

В Украину Повалий и ее муж Игорь Лихута прилетят 27 декабря.

"Все близкие получат от меня новогодние подарки. Обычно я дарю новогодние ёлочные игрушки. Иду в магазин сама и выбираю что-то новенькое. Игрушки сейчас такие красивые: яркие, блестящие. Мои родные всегда очень радуются им", - рассказала Повалий.

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Летом певица Таисия Повалий, которая в последнее время живет и выступает в России, приезжала в Киев на юбилей Павла Зиброва. "Мы с Таисией Повалий и Игорем Лихутой дружим давно", - сказала жена Павла Зиброва.