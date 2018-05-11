Потап с подопечными записали саундтрек к комедии

Потап и Позитив из "Время и стекло" написали песню "Промінь". Станет саундтреком для украинской комедии. Фото - tsn.ua

Украинская группа "Время и Стекло", MOZGI и Michelle Andrade выпустили совместную песню "Промінь". Она станет официальным саундтреком к украинской комедии "Скажене весілля".

Инициатором создания трека на украинском языке стал продюсер всех трех проектов - рэпер Потап. Слова и музыку написали вместе с солистом "Время и Стекло" Позитивом к музыкальной премии "Золотая Жар-Птица".

Для каждого артиста придумали сольные партии, Потап и Позитив будут читать рэп.

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"Это модный и легкий трек от нашей большой дружной команды. Надеемся, что такое смелое сочетание музыкальных стилей, мелодичности и незабываемого топ-лайна представит украинскую музыку в современной окраской", - сказал Потап.

В интерент выложили lyric-видео, в котором показывают процесс создания "Променя". Потап появляется в кадре с гитарой, Позитив - за роялем.

Комедия "Скажене весілля" Влада Дикого рассказывает о Василии Середюка, который отправил дочь учиться во Францию. Когда дочь возвращается с женихом африканцем - отец любым способом планирует сорвать свадьбу. В прокат комедия выйдет этой осенью.