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среда, 03 июля 2019 15:00

"Последняя любовь Казановы": вспоминаем фильмы о самом известном любовнике
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27 июня в украинский прокат вышел французский фильм "Последняя любовь Казановы" режиссера Бенуа Жако. Рассказывает о старости известного любовника, что вынужден переехать из Парижа в Лондон. В английской столице он встречает красивую куртизанку, которая не поддается ухаживаниям. Главные роли исполнили Венсан Линдон и Стэйси Мартин. Это не единственная экранизация жизни Казановы. Предлагаем ознакомиться со списком фильмов о главном соблазнителе всех времен.

Автор: imdb.com
  Венсан Линдон и Стэйси Мартин французы, а в фильме сыграли итальянца и англичанку
Венсан Линдон и Стэйси Мартин французы, а в фильме сыграли итальянца и англичанку

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"Казанова Феллини", реж. Федерико Феллини. Италия, 1976

Дональд Сазерленд

Казанова путешествует по городам и занимается сексом с совершенно разными женщинами - ведьмой, пристарелой нимфоманкой, монахиней. Однако это не приносит ему удовольствие. Легендарный любовник будто понимает, что он персонаж фильма и пытается ухватитися за что-то реальное. В одной из сцен Казанова попадает на карнавал, где чувствует себя лишним и одиноким. Представители нового времени смеются над ним.

Автор: imdb.com
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Федерико Феллини далеко отошел от оригинала, затронув типичную для него тему уходящей эпохи

"Ночи Варенны", реж. Этторе Скола. Франция, 1982

Марчелло Мастроянни

Казанова здесь такой же старый, как и в новом фильме. Он чувствует, что не может заниматься любимым делом, и воспринимает это поражение с достоинством. Бывший герой-любовник едет в карете с путешествующим писателем, и обновляет свой макияж на каждой остановке. Пытается выглядеть аристократично, но получается смішно. По дороге им встречаются женщины, что уже никогда не смогут познать Казанову.

Автор: festival-cannes.com
  Марчелло Мастроянни играл пожилого человека, хотя на момент съемок ему было 57 лет
Марчелло Мастроянни играл пожилого человека, хотя на момент съемок ему было 57 лет

"Возвращение Казановы", реж. Эдуард Ньерман. Франция, 1992

Ален Делон

События этого фильма похожи на сюжет "Последний любви Казановы" - он живет в изгнании и влюбляется в молодую красавицу, которая не обращает на старика внимания. Любовник готов пойти на все - даже убить ее парня офицера. В этом фильме Казанова еще не пожилого возраста, а только стареет. Хочет доказать, что он еще на что-то способен.

Автор: allofcinema.com
  В фильме "Возвращение Казановы" секс-символ Ален Делон сыграл последнюю большую роль любовника
В фильме "Возвращение Казановы" секс-символ Ален Делон сыграл последнюю большую роль любовника

"Казанова", реж. Лассе Хальстрем. США, 2005 г.

Хит Леджер

Еще совсем юный Казанова не сталкивался с сопротивлением со стороны девушек, но уже был известен на всю Венецию как сердцеед. На этот раз он столкнулся не просто с равнодушной женщиной, а с конкуренткой - красавицей Франческой. В фильме появляются персонажи и целые сцены из пьесы Уильяма Шекспира "Венецианский купец". События картины происходят в одной киновселенной с шекспировской экранизацией 2004 года.

Автор: imdb.com
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Одну из ролей исполнила звезда "Игры престолов" Натали Дормер

Венсан Линдон сыграл главную роль в фильме "Последняя любовь Казановы", однако выглядел совсем не как исторический персонаж. Даже режиссер Бенуа Жако не хотел брать артиста в проекте, однако изменил свое мнение из-за уверенности актера в успехе.

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