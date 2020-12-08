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вторник, 08 декабря 2020 14:00

После убийства лидера The Beatles Чепмен ждал полицию и читал "Над пропастью во ржи"

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8 декабря 1980 года бывший участник группы The Beatles 40-летний Джон Леннон получил 4 выстрела в спину в американском Нью-Йорке. Через несколько минут британский музыкант умер на операционном столе.

Авторами многих хитов "битлов" стали Пол Маккартни и Джон Леннон. Улица Ливерпуля - Пэнилэйн - воспетая Маккартни в одноименной композиции. На той улице возле собора Леннон сказал товарищам, что группа будет называться The Beatles. 1960-го популярность ливерпульской четверки символизировали слова Джона Леннона: "Мы популярнее, чем Иисус". 1969 года "битлы" провели последний концерт на крыше фирмы Apple. В апреле следующего года группа объявила о распаде: выход альбома Let it be это ознаменовал.

1968-го Леннон развелся с женой Синтией, с которой воспитывал сына. Через год женился на японской художницей Йоко Оно. Музыкант вместе с Йоко основали проект Plastic Ono Band. 1971 года супруги поселились в Нью-Йорке. 1980-го бывший лидер The Beatles выпустил последний альбом Double Fantasy. К тому времени он вместе с женой жил в апартаментах в доме "Дакота" в Манхэттене.

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Со своим убийцей и поклонником 25-летним Марком Чепменом Леннон встретился за несколько часов до смерти 8 декабря. Музыкант возле дома "Дакота" подписал фанату экземпляр пластинки Double Fantasy.

В 22:30 Леннон вместе с Йоко возвращались домой после записи. Музыкант остановился, чтобы пообщаться с поклонниками. После этого пошел к входу, где Чепмен выпустил в него 5 пуль, 4 из которых попали в спину музыканта. Полиция прибыла быстро и за 5 мин. доставила знаменитость в больницу. Медики 20 мин. реанимировали музыканта, но он потерял много крови. Когда хирург сообщил, что Леннона не удалось спасти, в больнице включили песню группы - All my loving.

Автор: teleprogramma
  Джон Леннон и его жена Йоко Оно
Джон Леннон и его жена Йоко Оно

Убийца не убегал с места преступления и ждал приезда полиции, читая роман "Над пропастью во ржи" Джерома Сэлинджера. Когда его спрашивали, осознавал ли, что сделал, Чепмен спокойно ответил: "Я только что убил Джона Леннона".

Вдова Йоко Оно после смерти мужа попросила фанатов музыканта собраться в Центральном парке Нью-Йорка. Помянуть Леннона пришли более 200 тыс. человек.

Марк Чепмен был поклонником The Beatles с 10 лет. Позже увлекся религией. 1960-го Леннон возмутил немало консервативных американцев и британцев взглядами на религию и Бога. Предполагали, что Чепмен был религиозным фанатиком, поэтому решил убить певца за его взгляды.

Другой версией является то, что убийца таким образом решил прославиться. К убийству Леннона готовился заранее: купил револьвер и специальные экспансивные пули - вид боеприпасов, в которых в главной части есть выемка, благодаря чему при попадании в цель пуля "раскрывается", - Gazeta.ua.

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Чепмен отбывает пожизненное наказание и раз в 2 года подает ходатайство о помиловании. В этом году ему отказали в одиннадцатый раз. Во время слушания в августе убийца впервые извинился перед вдовой Леннона, как сообщало издание BBC. Чепмен сказал, что убил бывшего "битла" только "ради славы" и теперь заслуживает смертной казни.

"Прошу прощения за преступление, которое совершил. У меня нет оправдания. Я убил его, потому что он был известен, и это единственная причина. Это был эгоистичный поступок. Простите за боль, которую я причинил ей (Оно - Gazeta.ua) . Я все время об этом думаю", - добавил Марк Чепмен.

Экземпляр пластинки Double Fantasy с автографом Джона Леннона 23 ноября выставили на продажу. Об этом говорится на официальной странице аукциона Goldin Auctions. Эту пластинку музыкант подписал для Чепмена, который примерно через 5 ч. убил Леннона. Стартовая цена экземпляра альбома $400 тыс.

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Дата
08
декабря

После убийства лидера The Beatles Чепмен ждал полицию и читал "Над пропастью во ржи"

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