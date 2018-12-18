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вторник, 18 декабря 2018 03:10

Полунин снова "спел" оду Путину

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Полунин снова &quot;спел&quot; оду Путину
Полунин поддержал Путина. Фото: Styler RBC - РБК-Украина

Скандальный украинский артист балета Сергей Полунин, который недавно получил гражданство РФ, вновь выразил поддержку российскому президенту Владимиру Путину.

В Instagram артиста было опубликовано фото Путина, в описании под которым он поблагодарил россиянина, пожелав ему победы над "злыми организациями", которые, по мнению Полунина, делают мир опасным.

"Спасибо Владимиру Путину за то, что он не дал ни одному мировому порядку захватить власть над миром. Этот человек дает всем нам защиту. Моя поддержка России и Владимиру Путину. Вы хорошие люди в числе многих других по всему миру. Сил вам, объединяйтесь и вставайте против злых организаций. Вместе мы победим! И этот мир будет добрее и безопасностей", — написал Полунин.

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Слова артиста вызвали возмущение у его подписчиков, которые пожелали, чтобы ему теперь снились погибшие из-за российских оккупантов на Донбассе украинцы.

Ранее Полунин спровоцировал скандал в сети тем, что встал на защиту Путина. Танцор заявил, что к президенту России относятся несправедливо, и он якобы не заслуживает этого.

Также он похвастался татуировкой с главой России на груди, а также фото своего российского паспорта.

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