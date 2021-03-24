Полтавская ОГА продвигает вышивку "белым по белому" к нематериальному наследию ЮНЕСКО

Председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов: "Вышивка "белым по белому" заслуживает признания ЮНЕСКО"

Технология выполнения вышивки "белым по белому" города Решетиловка Полтавской области имеет все шансы потравить в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщил председатель Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов в среду, 24 февраля, во время презентации Стратегии развития Полтавской области на 2021-2027 года.

"Полтавская областная государственная администрация уже подала на рассмотрение в Министерство культуры и информационной политики Украины соответствующее номинационное досье, перечень необходимых документов и материалов для дальнейшего номинирования. Вышивка "белым по белому" - это гордость и достояние всей страны", - отметил глава Полтавской ОГА.

Согласно требованиям ЮНЕСКО, были сформированы материалы с информацией, которые освещают распространение вышивки "белым по белому", проведено исследование элемента и опросы общины мастеров-носителей элемента, подготовлено инвентаризацию элемента с фото- и аудио фиксацией процесса, проведена информационная кампания для популяризации элемента.

Председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов: "Вышивка "белым по белому" заслуживает признания ЮНЕСКО"