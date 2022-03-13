Польша выдвинула Жадана на Нобелевскую премию

Фото: Сергей Жадан / Facebook

Польша выдвинула украинского писателя Сергея Жадана на Нобелевскую премию по литературе.

Об этом говорится в заявке Комитета литературоведческих наук польской академии наук.

"Жадан – один из величайших поэтов Украины и замечательный прозаик, переведенный и награжденный в мире. На наш взгляд, лауреат Нобелевской премии. Свободная Украина в значительной степени говорит и думает словами Жадана, внимательно их слушает. Сегодня поэт в Харькове. И он борется", – говорится в сообщении.

Также в обращении комитет по литературе осуждает вооруженное нападение России на Украину и призывает создать в Польше простор для ученых и преподавателей, чтобы они могли продолжать научную деятельность, даже если Россия возьмет под контроль территорию Украины.

"В военном кошмаре, вызванном Кремлем, мы стоим на стороне свободной Украины. Надежда говорит нам, что украинцы в конечном счете дадут отпор агрессии. Пусть это произойдет как можно быстрее. Однако, смотря на ситуацию трезво, надо, к сожалению, учитывать, что вторжение может привести к оккупации или навязыванию коллаборантских властей с Кремлем.

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Если это произойдет, то Россия не только начнет эксплуатировать Украину в экономическом и ресурсном плане, но и будет интенсивно и агрессивно проводить русификацию, а русификационная деятельность непременно ударит по университетам, особенно гуманитарным", — говорится в сообщении.

Лидера крымскотатарского народа, народного депутата Мустафу Джемилева выдвинули на получение Нобелевской премии мира 2022 года.