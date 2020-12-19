Пол Маккартни выпустил карантинный альбом

Британский музыкант и основатель группы The Beatles Пол Маккартни на весеннем карантине записал дома альбом и снимал там клипы. Фото: Twitter

Британский музыкант Пол Маккартни выпустил новый альбом McCartney III. Вошли 11 песен, которые записал во время карантина.

Вокал и инструментальные партии Маккартни сам записал в студии. Например, первый трек "Длиннохвостый зимний птица" (Long Tailed Winter Bird) - это инструментальная импровизация на акустической гитаре, которая продолжается более пяти минут. Также выступил продюсером.

1970 музыкант выпустил в таком же стиле альбом McCartney I, в 1980-м - McCartney II.

Ранее на сингл с альбома Find My Way Маккартни выпустил клип, снятый в его домашней студии. Режиссером был Роман Коппола, сын Фрэнсиса Форда Копполы.

Вместе с этим музыкант заявил о намерении вакцинироваться от коронавируса как можно скорее. Может стать одной из первых британских и мировых суперзвезд, которые получили прививки. Имеет право на это и по возрасту - Маккартни 78 лет.

Певица Тейлор Свифт специально перенесла релиз последнего альбома Evermore, чтобы уступить место Полу Маккартни.

Пол Маккартни напишет мюзикл по мотивам рождественского фильма "Эта замечательная жизнь" 1947 года. Сценарием займется Ли Холл, работавший над лентами "Билли Элиот" и "Рокетмен".