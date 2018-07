Пол Маккартни воспроизвел легендарное фото The Beatles

Британская группа The Beatles еще имеет большую популярность среди меломанов. Спустя почти 50 лет после съемки знаменитого фото коллектива один из участников Пол Маккартни решил воспроизвести кадр.

Двенадцатый альбом The Beatles покорил весь мир, как только появился на прилавках. Фанатам понравилась не только песни, но и его обложка. Альбом украшало фото, на котором Джон Леннон, Пол Маккартни, Ринго Старр и Джордж Харрисон переходят лондонскую улицу Эбби-Роуд.

Недавно 76-летний Пол Маккартни оказался на месте легендарной съемки. Под восторженные овации музыкант дважды перешел улицу, как сделал это в 1969 году. Сняла все на видео дочь артиста - Мэри Маккартни.

Видео выложили в Instagram. Люди спросили Пола Маккартни, почему он на легендарном снимке босиком ходит по асфальту, в то время как другие музыканты выбрали стильную обувь. На это артист ответил.

"Это был очень жаркий день, и я был в сандалиях, так же, как сегодня. Я просто сбросил их, потому что было очень жарко, когда мы переходили улицу. Не было никакого особого смысла", - вспомнил Пол Маккартни.

Британский музыкант и участник группы The Beatles Пол Маккартни представил 2 композиции - I Do not Know и Come On To Me.