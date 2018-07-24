Пол Маккартни воспроизвел легендарное фото The Beatles

 
Ексклюзивы
1/5
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
Просмотров: 990
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 2124
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 468
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
26 Просмотров: 6327
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 585
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 981
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 2997
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 3268
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 693
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 6849
Фото
Все фото
28
6
9
20
8
Богдана Ступку проводили в последний путь аплодисментами и возгласами Браво&quot;
Богдана Ступку проводили в последний путь аплодисментами и возгласами Браво"
В Украине могут экранизировать комикс-блокбастер о Революции 1917 года
В Украине могут экранизировать комикс-блокбастер о Революции 1917 года
Как снимали фильм &quot;В бой идут одни &quot;старики&quot;
Как снимали фильм "В бой идут одни "старики"
Глубокие декольте и целомудренные платья до пяток: как закрывали Одесский кинофест
Глубокие декольте и целомудренные платья до пяток: как закрывали Одесский кинофест
Актриса Голливуда украинского происхождения содержала семью с 8 лет
Актриса Голливуда украинского происхождения содержала семью с 8 лет
Видео
Все видео
Пол Маккартни воспроизвел легендарное фото The Beatles
Пол Маккартни воспроизвел легендарное фото The Beatles
Говорит с акулами и руками ломает меч: показали кадры фильма об Аквамене
Говорит с акулами и руками ломает меч: показали кадры фильма об Аквамене
Новый фильм режиссера "Ла-Ла Ленда" откроет Венецианский кинофестиваль
Новый фильм режиссера "Ла-Ла Ленда" откроет Венецианский кинофестиваль
Любимая Меркьюри и концерт в 1,5 млрд людей: показали трейлер фильма о группе Queen
Любимая Меркьюри и концерт в 1,5 млрд людей: показали трейлер фильма о группе Queen
Появились новые кадры фильма по вселенной Джоан Роулинг
Появились новые кадры фильма по вселенной Джоан Роулинг
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 4095
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 801
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4320
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3636
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 27136
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
23 июля 2018
Просмотров: 909
Виделка
Мені півгодини несуть виделку і 20 хвилин — замовлений напій. Офіціантів у київському закладі чимало, однак кожен закріплений за певним ...
вторник, 24 июля 2018 12:20

Пол Маккартни воспроизвел легендарное фото The Beatles

  Комментировать
Пол Маккартни воспроизвел легендарное фото The Beatles
Двенадцатый альбом The Beatles покорил весь мир песнями и обложкой. Фото: adme.ru

Британская группа The Beatles еще имеет большую популярность среди меломанов. Спустя почти 50 лет после съемки знаменитого фото коллектива один из участников Пол Маккартни решил воспроизвести кадр.

Двенадцатый альбом The Beatles покорил весь мир, как только появился на прилавках. Фанатам понравилась не только песни, но и его обложка. Альбом украшало фото, на котором Джон Леннон, Пол Маккартни, Ринго Старр и Джордж Харрисон переходят лондонскую улицу Эбби-Роуд.

Недавно 76-летний Пол Маккартни оказался на месте легендарной съемки. Под восторженные овации музыкант дважды перешел улицу, как сделал это в 1969 году. Сняла все на видео дочь артиста - Мэри Маккартни.

🎥@maryamccartney #PaulMcCartney #EgyptStation #AbbeyRoad

Публикация от Paul McCartney (@paulmccartney)

Видео выложили в Instagram. Люди спросили Пола Маккартни, почему он на легендарном снимке босиком ходит по асфальту, в то время как другие музыканты выбрали стильную обувь. На это артист ответил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали самых богатых музыкантов мира

"Это был очень жаркий день, и я был в сандалиях, так же, как сегодня. Я просто сбросил их, потому что было очень жарко, когда мы переходили улицу. Не было никакого особого смысла", - вспомнил Пол Маккартни.

Why did the Beatle cross the Abbey Road 🚶🏽‍♂️

Публикация от Mary McCartney (@maryamccartney)

Британский музыкант и участник группы The Beatles Пол Маккартни представил 2 композиции - I Do not Know и Come On To Me.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пол Маккартни воспроизвел легендарное фото The Beatles». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
июля

Богдана Ступку проводили в последний путь аплодисментами и возгласами Браво"

Самое читаемое
Голая правда: показали поселок, в котором запрещают одеваться
Голая правда: показали поселок, в котором запрещают одеваться
16
 Просмотров: 236271
Роскошная Эмили Ратаковски в крошечном бикини дала фору Волочковой
Роскошная Эмили Ратаковски в крошечном бикини дала фору Волочковой
20
 Просмотров: 169173
Как работает первая атомная станция СССР за полярным кругом
Как работает первая атомная станция СССР за полярным кругом
16
 Просмотров: 40519
Пышногрудая экс-помощница &quot;радикала&quot; показала свои приключения после изгнания из Рады
Пышногрудая экс-помощница "радикала" показала свои приключения после изгнания из Рады
19
 2 Просмотров: 39271
Сети обсуждают пышные ягодицы подружки Холодницкого
Сети обсуждают пышные ягодицы подружки Холодницкого
4
 3 Просмотров: 22645
Больше всего комментируют
10
"Голова кипела" - десантник рассказал о переходе на украинский
7
Путин провалил самый опасный проект по Украине и готовит последний сценарий
4
Фотография Путина "засветилась" в Киево-Печерской Лавре
4
У Гройсмана выступили с критикой в адрес Усика
3
Сети обсуждают пышные ягодицы подружки Холодницкого
Голосов: 924
Голосование Какая украинская песня лучше подойдет для выполнения стриптиза?
  • "Блюз еротичних думок"- Михаил Поплавский
  • "Ні обіцянок, ні пробачень - Виктор Павлик
  • "117-а стаття" - "Братья Гадюкины"
  • "Вовчиця" - Олег Винник
  • "Сьюзі" - "Океан Эльзы"
  • "Шаленій" - Гайтана
  • "Гуцулка Ксеня"
  • "Поліна" - "Бумбокс"
  • "Make Up" - The Hardkiss
  • "Без тебе" - O.Torvald
  • "Роби любов" - группа [O]
  • "Змія" - Vivienne Mort
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua