Покажут заграницей: права на показ украинской ленты купила HBO

Право на показ украинского фильма купил американский телеканал HBO. Фото: mediananny.com

Американская телекомпания HBO приобрела права на показ на своих платформах украинского фильма "История Лизы".

Телепоказ стартует 1 мая 2020-го в странах Центральной Европы - Чехии, Словакии, Венгрии, Польше, Румынии, Молдове, Сербии, Черногории, Болгарии, Македонии, сообщил продюсер фильма Валерий Калмыков.

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Картина производства украинской компании "Трумэн Продакшн" рассказывает историю о двух влюбленных парах. Этим людям некомфортно в мире, ведь два из них - это люди с синдромом Дауна.

Бюджет киноленты составил почти 7,5 млн грн. Автор сценария и режиссер - Александр Жовна.

В фильме снялись профессиональные актеры с синдромом Дауна.

На украинские экраны лента выйдет осенью 2019-го.

Недавно стало известно, что скандальный фильм об Украине покажут на канале Медведчука.