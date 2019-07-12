Покажут заграницей: права на показ украинской ленты купила HBO

Американская телекомпания HBO приобрела права на показ на своих платформах украинского фильма "История Лизы".
Телепоказ стартует 1 мая 2020-го в странах Центральной Европы - Чехии, Словакии, Венгрии, Польше, Румынии, Молдове, Сербии, Черногории, Болгарии, Македонии, сообщил продюсер фильма Валерий Калмыков.
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Картина производства украинской компании "Трумэн Продакшн" рассказывает историю о двух влюбленных парах. Этим людям некомфортно в мире, ведь два из них - это люди с синдромом Дауна.
Бюджет киноленты составил почти 7,5 млн грн. Автор сценария и режиссер - Александр Жовна.
В фильме снялись профессиональные актеры с синдромом Дауна.
На украинские экраны лента выйдет осенью 2019-го.
Недавно стало известно, что скандальный фильм об Украине покажут на канале Медведчука.
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