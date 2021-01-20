Покажут предысторию "Чарли и шоколадная фабрика"

В 2005 году владельца шоколадной фабрики Вилли Вонку сыграл Джонни Депп. Фото: Amazon

Американская студия Warner Bros. снимет приквел фильма "Чарли и шоколадная фабрика". Расскажет историю Вилли Вонки до событий ленты.

Основан на повести британского писателя Роальда Даля "Чарли и шоколадная фабрика" 1964-го. Имеет несколько полнометражных экранизаций. Одна из самых известных - 2005-го режиссера Тима Бертона. Вилли Вонку тогда воплотил Джонни Депп.

Как пишет Collider, на этот раз неизвестно, кто сыграет Вилли Вонку. Студия рассматривает Тома Холланда и Тимоти Шаламе, ранее в списке кандидатов были Райан Гослинг, Дональд Гловер и Эзра Миллер.

Режиссером станет британец Пол Кинг, снявший "Приключения Паддингтона". Продюсированием займется Дэвид Хейман, который выпустил все 8 фильмов "Гарри Поттера" и франшизу "Фантастические животные".

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Снимать будут в Великобритании после снятия карантина. Премьеру запланировали на 17 марта 2023 года.

С американской библиотеки Netflix убрали кинокартины, в которых снимался Джонни Депп. Голливудский актер проиграл суд по делу о клевете против таблоида The Sun. В газетной публикации назвали Деппа "человеком, который бил жену". Издание ссылалось на показания бывшей жены актера Эмбер Герд. В решении суда признали, что публикация в таблоиде соответствует действительности.