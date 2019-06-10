Показали украинскую собаку-супергероя

Вышел трейлер фильма "Фокстер и Макс" Фото: YouTube

В сети появился первый трейлер украинского фантастического фильма "Фокстер и Макс" режиссера Анатолия Матешко.

По сюжету 12-летний Макс сбежал из дома и спрятался под мостом. Там нашел баллончик с нано-красками. Нарисовал ними граффити собаки. Неожиданно рисунок оживает и превращается в собаку-наноробота с супервозможностями. Об этом узнает опасный преступник, который начинает за ними охотиться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 15 новых украинских фильмов, которые должен посмотреть каждый

В видео главный герой фильма пес-супергерой Фокстер впервые появляется в 3D-виде.

Над сценарием фильма работали канадский сценарист Скотт Паризьен и Анастасия Матешко.

Фильм снят по заказу Госкино. Премьера во всех кинотеатрах страны состоится 19 сентября.

В октябре в социальной сети "Инстаграм" появилась страница главного персонажа фантастического фильма "Фокстер и Макс" собаки Фокстера.