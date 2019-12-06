Показали украинский трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде

Бонда вновь сыграет Дэниел Крейг. Фото: Itc

Появился первый трейлер 25 фильма о шпионе Джеймсе Бонде "Не время умирать".

Британского спецагента в 5-й раз сыграет Дэниэл Крейг. Главного злодея сыграл Рами Малек. Режиссером ленты является Кери Фукунага.

В новом фильме Бонд временно отошел от дел и отдыхает на Ямайке. Его там находит давний друг из ЦРУ Феликс Лейтер. Просит помощи в спасении похищенного ученого, после чего Бонд возвращается на службу. Спецагент должен будет раскрыть тайны своей девушки из предыдущего фильма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Появился трейлер к сериалу "Дракула" от создателей "Шерлока"

В трейлере показали злодея Эрнста Ставро Блофельда. Бонд поймал его в финале прошлой части.

Украинская премьера фильма намечена на 9 апреля 2020 года.

Показали первый украинский трейлер и постер военной драмы "1917". Видео опубликовала компания B & H Film на YouTube-канале. Первая мировая война. Весна 1917-го. Северная Франция. Двум молодым британским солдатам Шофилд и Блейку поручают передать на передовую приказ об отмене атаки. Иначе батальон с 1600 солдат попадет в засаду немецких войск. В этом батальоне служит брат Блейка, по сюжету.