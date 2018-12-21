Показали трейлер политической драмы "Брекзит"

Камбербэтч сыграл политика в фильме "Брекзит". Фото: YouTube

Канал HBO выложил трейлер политической драмы "Брекзит" о выходе Великобритании из Евросоюза.

Главную роль в картине исполняет Бенедикт Камбербэтч. Играет политика Доминика Каммингса - одного из руководителей проекта Vote Leave и идейного вдохновителя кампании Brexit.

В фильме также появятся такие актеры как Рори Киннер, который исполнит роль директора по коммуникациям Крейга Оливера. А также Джон Хеффернан, который сыграет Мэттью Эллиотта, - исполнительного директора кампании за выход из ЕС Vote Leave. В картине также сыграет Ричард Гоулдинг, который исполнит роль Бориса Джонсона - министр иностранных дел Великобритании.

В центре фильма - история группы политиков, которые стремятся получить голоса в пользу выхода Британии из ЕС.

Фильм снимает режиссер Тоби Гейнз, работавший над сериалами "Доктор Кто", "Шерлок" и "Черное зеркало".

Премьера ленты состоится 19 января.

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Референдум о выходе Великой Ббритании с ЕС состоялся 23 июня 2016. Согласно его результатам, 51,9% британцев проголосовали за выход страны из сообщества, 48,1% - хотели остаться в ЕС. Официальная процедура выхода Британии из ЕС стартовал 29 марта 2017 года и продлится около двух лет.