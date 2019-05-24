Показали трейлер нового "Терминатора" со Шварценеггером

Бюджет "Терминатора: Темная судьба" составил $200 млн. Фото: Instagram

Кинокомпания Paramount Pictures опубликовала первый трейлер фильма "Терминатор: Темная судьба". К франшизе вернулась актриса 62-летняя Линда Гамильтон, сыгравшая Сару Коннор. На этот раз ей придется объединиться с женщиной из будущего Грейс.

Продюсером ленты стал Джеймс Кэмерон. Это шестой фильм франшизы "Терминатор" и сиквел картин "Терминатор" и "Терминатор-2: Судный день", никак не связан с другими фильмами франшизы и телесериалом "Терминатор: Хроники Сары Коннор".

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"Мы вернулись", - написал Арнольд Шварценеггер в Twitter, запостившый тизер. Он также возвращается в сиквел.

В прошлом месяце о своем участии в ленте рассказала Гамильтон.

"Мне позвонил Камерон. Три раза просил перезвонить. Затем рассказал об идее сиквела. Я думала над этим шесть недель. Хочу ли я возвращаться в это. И я в игре", - рассказала актриса.

В Украине премьера нового "Терминатора" назначена на 31 октября этого года.

14 мая Айзек Кэппи, сыгравший в фильмах "Терминатор" и "Тор", покончил с собой. В американском штате Аризона актер прыгнул с моста на шоссе, где его переехал грузовик.