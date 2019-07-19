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пятница, 19 июля 2019 10:53

Показали трейлер фильма ужасов "Оно-2"

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Показали трейлер фильма ужасов &quot;Оно-2&quot;
В украинский прокат хоррор "Оно 2" выйдет 5 сентября. Фото: i.ytimg.com

Финальный трейлер фильма ужасов "Оно 2" опубликовала компания Warner Bros. UK.

События происходят через 27 лет после первой части - пишет "Уніан".

Взрослые члены "Клуба неудачников" вновь сталкиваются с жутким клоуном Пеннивайз.

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Режиссер картины - Энди Мускетти, который также снял первую часть. Главные роли исполнили Джеймс Макэвой ( "Сплит", "Грязь"), Джессика Честейн ( "Большая игра", "Нулевая видимость 30"), Хейдер (сериал "Барри"), Айза Мустафа (сериал "Сумеречные охотники") и другие . Роль клоуна-убийцы снова сыграл шведский актер Билл Скарсгард. В украинский прокат хоррор "Оно 2" выйдет 5 сентября.

В YouTube опубликовали свежий трейлер украинского фильма "Запрещенный" о Василе Стусе.

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