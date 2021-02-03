Показали тизер фантастического сериала от создателя "Мстителей"

Премьера состоится на телеканале HBO в апреле. Фото: HBO

HBO выпустил официальный тизер фантастического сериала "Невероятные".

В центре сюжета - люди со сверхспособностями, которые живут в Лондоне во времена викторианской эпохи.

Создателем сериала выступал Джосс Уидон, известный проектами "Баффи - истребительница вампиров" и "Мстители". Осенью прошлого года новым шоуранером стала Филиппа Гослетт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали самый популярный мини-сериал на Netflix

Премьера состоится на телеканале HBO в апреле. Главные роли исполняют Лора Доннелли, Энн Скелли и Джеймс Нортон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Бриджертоны" установили абсолютный рекорд Netflix

Через месяц после премьеры Netflix продлил сериал "Бриджертоны" на 2-й сезон. Съемки начнутся уже этой весной в Лондоне.